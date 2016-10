Nach einer aufregenden ersten Hälfte ging die Spielvereinigung Schonnebeck mit einer Führung in die Kabine und siegte am Ende verdient mit 5:2 gegen den TV Jahn Hiesfeld.

"Das war in der ersten Hälfte ein fesselndes Oberligaspiel, das man so nicht alle Tage sieht", bilanzierte Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies nach dem Spiel und hatte damit vollkommen recht.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und gingen ein hohes Tempo. Die Spielvereinigung hatte zunächst mehr vom Spiel und ging nach einer Freistoßsituation in der 10. Minute verdient durch Thomas Denker in Führung. Kurz darauf hätte es auch schon fast 2:0 stehen können, als erneut nach einem Freistoß Leon Engelberg zum Schuss kam, der aber von einem Hiesfelder Spieler abgeblockt werden konnte. Von den Gästen aus Dinslaken kam im Verlauf dann mehr und so war es Damiano Schirru in der 32. Minute, der einen Konter wunderschön zum Ausgleich nutzen konnte. Keine zwei Minuten später erhöhte Gino Mastrolonardo nach einer Ecke per Distanzschuss zur Führung für die Gäste von Trainer Georg Mewes.

In der 38. Minute hätte dann Kevin Kolberg zum 3:1 erhöhen können, als er nach Foul an Mastrolonardo zum Elfmeter antrat. Doch der starke Schonnebecker Torwart Andre Bley hielt sowohl den Elfmeter als auch den Nachschuss. Auf der anderen Seite gab es in der 42. Minute dann ebenfalls einen Strafstoß. Abwehrspieler Matthias Bloch wurde nach einer Ecke von den Beinen geholt, sodass Schiedsrichter Alexander Schuh nur der Fingerzeig auf den Elfmeterpunkt übrig blieb. Georgios Ketsatis machte es besser als Kolberg und verwandelte sicher zum Ausgleich. Doch damit noch nicht genug. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zog Soufian Rami zum Sprint an, bediente Ketsatis, der auf Jordi Barrera durchsteckte. Das 3:1 in der 47. Minute.

Nach der Halbzeit nahm Schonnebeck etwas an Tempo raus und versuchte über Konter gefährlich zu werden. Hiesfeld konnte die wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, nicht konsequent nutzen und musste stattdessen mit ansehen, wie Marc Enger (65. Minute) und erneut Ketsatis (86. Minute) zum 5:2-Endstand trafen.

Nach dem Spiel war Gästetrainer Mewes bedient: "Wir machen hier ein gutes Spiel und gehen mit einem Doppelpack beim Tabellenzweiten in Führung. Umso bitterer ist es, dass wir hier nichts mitnehmen. Durch individuelle Fehler werden wir dann bestraft." Schonnebecks Dirk Tönnies freute sich über den engagierten Auftritt seiner Mannschaft. "Die erste Hälfte war wirklich überragend von beiden Mannschaften. Mit der Führung im Rücken haben wir es dann gut gemacht und unsere Konter gut ausgespielt. Am Ende ist das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch."

Mit dem Sieg des VfB Homberg steht die Elf von Georg Mewes jetzt nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt, während die Spielvereinigung weiterhin ungeschlagen bleibt und den siebten Sieg im zehnten Spiel feiern kann.