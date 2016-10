In der Westfalenliga 1 kommt es am 10. Spieltag am Sonntag in der Volksbank-Arena zum Duell der beiden Kellerkinder SV Schermbeck und SV Zweckel.

Nachdem beide Teams in der letzten Saison gemeinsam aus der Oberliga Westfalen in die Westfalenliga 1 abgestiegen sind, verpatzten beide Teams auch den Start in die neue Saison. Die Mannschaften stehen, mit jeweils sieben Zählern, punktgleich auf dem Rängen 13 und 14, damit finden sich beide Teams bereits früh in der Saison erneut im Abstiegskampf wieder. Was sich nach vielen Parallelen anhört, weist jedoch unterschiedlichste Vorzeichen auf. Die Schermbecker konnten nach einem durchaus akzeptablen Saisonstart ihre Form nicht halten und verließen in den letzten vier Ligapartien den Platz stets als Verlierer. Dabei enttäuschten die Schermbecker vor allem auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Die Zweckeler hingegen verpatzten den Saisonstart mit nur einem Punkt aus fünf Partien komplett, um dann die letzten vier Spiele, bei einem Sieg und drei Unentschieden, ungeschlagen zu bleiben. Dabei verlor man zum Saisonstart ärgerlicherweise auch gegen Mannschaften, die aktuell mit im Abstiegskampf stehen. So birgt die Partie am Wochenende nicht nur Brisanz, da es heißt Absteiger gegen Absteiger, sondern auch noch Abwärtsspirale gegen Aufwärtstrend. Schermbecks Trainer Christoph Schlebach sieht als Hauptgrund für die Negativserie seiner Mannschaft, dass "unsere sogenannten Leistungsträger weit unter ihren Möglichkeiten spielen und davon haben wir vier bis fünf“. Zwar habe man auch einige personelle Sorgen durch Verletzungen und Rot-Sperren, dies sei aber nicht das Hauptmanko. Schlebach: "Wir müssen uns jetzt mit der Situation so wie sie ist auseinandersetzen. Das hat auch viel mit Kopfproblemen zu tun, nach dem ersten Gegentor werden wir meist viel zu negativ.“ Die Spiele aus der letzten Saison gegen Zweckel, bei denen die Schermbecker vier Punkte holten, haben jedoch keinen Einfluss mehr, da die Zweckeler Mannschaft nichts mehr mit dem Team aus dem letzten Jahr zu tun habe. Vom Spiel erwartet Schlebach, dass seine Jungs sich voll reinhauen und dass man, egal wie, die drei Punkte zu Hause behält. Für die Zweckeler ist der Anspruch nicht so hoch wie auf Seiten der Schermbecker. Das Ziel sei es einen guten Mittelfeldplatz zu belegen, gab Zweckels Trainer Günter Appelt zu verstehen. Jedoch war es auch nicht der Anspruch, direkt wieder gegen den Abstieg zu spielen. Appelt erklärt: "Mit so vielen neuen Spielern ist es immer eine große Herausforderung und es dauert auch noch etwas bis sich alles optimal eingespielt hat." Für Sonntag prophezeit Appelt ein Spiel auf Augenhöhe.

