Der SC 1920 Oberhausen bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga A Oberhausen. Das Team von Trainer Ümit Ertural musste sich am Sonntag kräftig strecken.

GA Sterkrade – Adler Oberhausen 1:2 (0:0): Marco Stiewe war als Doppeltorschütze Mann des Abends und ließ seinen Coach strahlen: „Unterm Strich ist der Sieg verdient“, freute sich Marko Schmidt, gab aber auch zu, dass nach dem späten Anschluss durch Benny Musiolik eine Punkteteilung in der Luft lag: „Da haben wir ordentlich geschwommen .“

SF Königshardt II – Dostlukspor Bottrop 2:2 (0:1): Pierre Szterlicht war bedient: Zwar drehte seine Mannschaft ein 0:1 durch Treffer von Dominik Kroese und Sebastian Hartung in 2:1, doch die Gäste kamen noch einmal zurück. „Über das gesamte Auftreten meiner Jungs bin ich enttäuscht“, so Szterlicht.

Arminia Klosterhardt II – Arminia Lirich 3:1 (0:1): In der ersten Halbzeit durfte Christian Kinowski hoffen, dass es mit seiner Arminia bergauf geht – Dennis Klasnitz netzte zur Führung. „Nach dem Wechsel haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, gestand er ein. Kevin Schermoly, Jens Bergforth und Lars Hannemann drehten für die heimische Arminia.

BW Lirich II – TSV Safakspor 3:4 (3:0): Erol Kücükarslan traute seinen Augen kaum. „Nach einer 3:0-Pausenführung darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben“, ärgerte sich der BWL-Coach maßlos. Safak-Chef Erkan Saracbasi freute sich: „Die Mannschaft hat Moral bewiesen und eine starke zweite Halbzeit gezeigt.“ Mehmetan Celik, Patrick Kemnitz und Hakan Cesur brachten BWL in Front, Olkan Alakazli, Burak Al, Baris Cömez und Alkan Candan drehten.

Nord II – SW Alstaden 1:1 (1:0): Marino Kotelis freute sich über die Moral seiner Truppe, die nach einer Ampelkarte nach zehn Minuten gegen Tano de Haan 80 Minuten zu zehnt spielte, doch am Ende haderte er: „Wir haben uns nicht belohnt. Diesmal hatten wir in der Schlussminute den Sieg auf dem Fuß.“ Jens Szopinski ärgerte sich: „Sowas kann natürlich passieren, sollte es aber nicht.“ Dennis Horn brachte die Nordler früh per Elfer in Führung, Dominik Lindemann traf ebenfalls vom Punkt.

SV Concordia – Buschhausen 1912 1:7 (1:5): Sascha Brücker fasste sich kurz: „Ich bin ein wenig konsterniert, aber ich gratuliere den Buschhausenern.“ Die waren obenauf: „Das war mitunter Bilderbuch-Fußball“, lobte Dennis Washofer sein Team. „Wir haben ein super Offensivspiel gezeigt.“ Mathias Menne brachte die Hausherren in Front, ehe die 12er Gas gaben. David Fojcik, Timo Hendel (je 3), und Stefan Schwulst trafen.

Sterkrade 72 – VfR 08 0:3 (0:2): Oliver Straub war bedient. „Das war desaströs! Einige sollten sich langsam die Charakterfrage stellen. Wenn man nicht bereit ist zu kämpfen, braucht man gar nicht antreten.“ Thorsten Hamm war zufrieden: „Wegen der sehr guten ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Die Einstellung hat gestimmt, spielerisch war das überzeugend.“ Marcel Beyer, Mike Thurau und Tim Blanke knipsten.

SC 20 – Rhenania Bottrop 3:1 (2:1): Der Nachmittag begann für die Knappen nicht nach Plan, bereits nach zehn Minuten stand es nach Elfmeter 0:1. „Aber wir sind gut zurückgekommen“, lobte Ümit Ertural. David Möllmann und Ertunc Turan drehten die Partie vor der Pause, Mirko Brands machte später den Deckel drauf. „Letztlich souverän“, so der Coach.