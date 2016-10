Mit dem letzten Aufgebot unterlag der VfL Bochum am Donnerstagnachmittag auf dem Leichtathletik-Platz am Vonovia-Ruhrstadion dem VfL Osnabrück mit 0:2 (0:1).

Gegen den Tabellenfünften der dritten Liga musste VfL-Trainer Gertjan Verbeek durch diverse Nationalmannschafts-Abstellungen und Verletzungen gleich auf ein Dutzend Profis verzichten. Das Tor für die Gäste erzielte Christian Groß (38.).

Nach dem Training am Freitag gewährt Verbeek seinen Schützlingen drei freie Tage, ehe am Dienstag die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Freitag in einer Woche gegen den SV Sandhausen beginnt. Dominik Wydra und Evangelios Pavlidis müssen allerdings auf das freie Wochenende verzichten. Der Österreicher reist als Kapitän zur U21, die am kommenden Dienstag in St. Pölten im Spiel um den Gruppensieg auf Deutschland trifft. Der Grieche ist für die U19 seines Landes unterwegs.