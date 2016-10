Am kommenden Wochenende wird in der Landesliga Niederrhein 2 der 10. Spieltag ausgetragen. Lediglich die Partie VfL Repelen gegen FSV Duisburg wird unter der Woche stattfinden.

Unter anderem kommt es zum Duell zwischen dem überraschend gut gestarteten VfB Speldorf, der in Königshardt versuchen wird, seine beeindruckende Serie von fünf ungeschlagenen Ligaspielen in Folge zu verlängern. Nach dem 13. Tabellenplatz in der letzten Saison steht man aktuell auf Tabellenrang drei. Damit gehört man zur fünf Mannschaften umfassenden Spitzengruppe, die sich bereits in dieser frühen Phase der Spielzeit leicht vom Rest der Liga absetzen konnte.

Speldorf Trainer Christian Mikolajczak gibt sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag betont gelassen. "Die Mannschaft strotzt voll Selbstvertrauen", und das Ziel sei es die Serie weiterlaufen zu lassen. Neue Ziele wolle man nach dem gelungenen Saisonstart allerdings nicht ausgeben.

Den 10. Spieltag tippt Christian Mikolajczak (VfB Speldorf):