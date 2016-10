KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg: Das ist das Spiel der Spiele im Achtelfinale des Niederrheinpokals.

In der Meisterschaft könnte es für beide Klubs nicht besser laufen: Der KFC ist Tabellenführer in der Oberliga Niederrhein und der MSV Spitzenreiter in der 3. Liga. "Mehr Euphorie geht doch nicht", sagt Niko Weinhart.

Der Geschäftsführer träumt am Sonntag (15 Uhr) von einer großen Kulisse an der legendären Grotenburg, aber auch die realistische Schätzung ist für ein Niederrheinpokal-Achtelfinale eine Ansage: "Wir haben bis 15 Uhr am Mittwoch 4000 Karten verkauft. Das ist eine sehr gute Zahl, wenn man bedenkt, dass 30 bis 40 Prozent der Tickets an den Tageskassen erworben werden. Ich betone hier nochmals, dass die Tageskassen am Sonntag auf sind. Es wäre ein Traum, wenn 10.000 Zuschauer kommen würden. Realistisch sind 5000 bis 7500."

Das letzte Pflichtspiel zwischen den West-Klubs in der Grotenburg liegt über 20 Jahre zurück. Am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 1994/95 trennte sich das damalige Bayer Uerdingen vor 26.113 Zuschauern 1:1-Remis vom MSV Duisburg. Uwe Weidemann für den MSV und Günter Bittengel für den KFC waren die Torschützen. "Daran werden sich wohl nur noch die älteren Fans erinnern. Vielleicht kommen auch diese wieder in die Grotenburg, um diesen alten Westschlager zu sehen", hofft Weinhart.

Sportlich gesehen hält das Uerdinger Vorstandsmitglied alles für möglich, auch wenn die Rollen klar verteilt sind: "Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wir sind richtig gut drauf und im Aufschwung. Wir haben ein Heimspiel, es ist nur eine Parte. Die Mannschaft wird bis zum Ende kämpfen, um die Uerdinger Fans zu begeistern und vielleicht für eine dicke Überraschung zu sorgen."

Einen Wunsch für Sonntag hat Weinhart noch: "Ich hoffe auf ein Heimspiel. Denn von den bisher rund 4000 verkauften Karten sind fast die Hälfte in Duisburg verkauft worden. Deshalb appelliere ich an alle Uerdinger: Kommt am Sonntag ins Stadion, um den KFC zu unterstützen!"