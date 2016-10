In der englischen Premier League spielen ehemalige Schalke- und BVB-Stars wie Joel Matip, Leroy Sané oder Ilkay Gündogan. Derweil sind in der Türkei einige Spieler aktiv, die einst ebenfalls im Revier kickten.

Yasin Öztekin gehört bei Galatasaray Istanbul zu den Stars. Der ehemalige Akteur der Zweitvertretung von Borussia Dortmund erzielte in dieser Saison schon zwei Tore in sechs Spielen. Bei "Gala" ist auch Hamit Altintop (einst auf Schalke unter Vertrag) aktiv. Seine Bilanz in dieser Saison: Ein Kurzeinsatz über eine Minute.

Öztekins ehemaliger Dortmunder Mannschaftskollege Mehmet Boztepe, der unter anderem auch bei der SSVg Velbert aktiv war, ist in der 2. türkischen Liga für Balikesirspor aktiv. Der 28-Jährige kam bislang auf vier Kurzeinsätze und konnte dabei immerhin einen Assistpunkt sammeln. Ähnlich ergeht es Kerim Avci, der einige Jahre bei Rot-Weiss Essen verbrachte. Für den Zweitligisten Sivasspor bestritt der gebürtige Dortmunder bisher nur drei Ligaspiele (ein Tor).

Besser ergeht es Serkan Calik beim Drittligisten Kirklarelispor. Der einstige 1,67-Meter-Flitzer von Rot-Weiss Essen - Juli 2004 bis Juli 2007 - ist ein fester Bestandteil der ersten Elf und kann auf zwei Treffer in vier Begegnungen zurückblicken. Auch Volkan Okumak (u.a. SC Wiedenbrück und VfB Hüls) ist Stammspieler bei seinem Klub Giresunspor. Für den Zweitligisten konnte Okumak, der in der Regionalliga West in 31 Partien satte 16 Buden schoss, in fünf Ligaspielen jedoch noch keinen Treffer erzielen.

Sinan Kurt, der in der Sommerpause von Rot-Weiß Oberhausen zum türkischen Süper-Lig-Klub Osmanlispsor wechselte, ist erst ab dem 9. Dezember 2016 für seinen neuen Arbeitgeber spielberechtigt. Kurts Ex-Kollege aus RWO-Zeiten Bertul Kocabas ist für Sariyer, ein türkischer Drittligist, aktiv - mit Erfolg: Bislang kam der gebürtige Hammer fünfmal (380 Minuten) in der Liga zum Einsatz. Ähnlich positiv kann auch Eren Taskin auf seinen Wechsel schauen. Der unter anderem beim MSV Duisburg und FC Schalke 04 ausgebildete Offensivspieler kehrte im Sommer der SG Wattenscheid 09 den Rücken und versucht seitdem sein Glück in der Türkei beim Drittligisten Fatih Karagümrük. Taskin kam bislang viermal (278 Minuten) zum Einsatz.