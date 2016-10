Was für eine Woche für den Vogelheimer SV! Zwei Kantersiege innerhalb von vier Tagen haben den Klub vom Lichtenhorst auf Platz eins in der Bezirksliga Gruppe 6 katapultiert.

Dem 10:1-Sieg am Donnerstag gegen die hoffnungslos überforderte Zweitvertretung des FC Kray ließ Vogelheim am Sonntag ein 6:0 gegen den VfB Lohberg folgen. Da sowohl Blau-Weiß Mintard (0:2 gegen die SpVgg Steele 03/09) als auch der SC Frintrop (1:2 gegen Adler Union Frintrop) überraschend patzten, eroberte der VSV die Tabellenführung. "Das war eine Vogelheimer Woche", jubelte Trainer Sascha Hense, der seine Mannschaft für die Torflut lobte: "16 Tore muss man in zwei Spielen erstmal schießen, auch wenn alle wissen, dass die Krayer Reserve nicht ligatauglich ist. Wir haben konsequent unsere Tore gemacht, das war wirklich gut."

Erfreulich war darüber hinaus das Comeback von Kapitän Stephan Nachtigall. Der ehemalige Regionalliga-Spieler stand nach seinem Mittelfußbruch in der Vorbereitung erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz und steuerte einen Treffer zum Sieg gegen Lohberg bei. "Das war sehr wichtig für die Mannschaft. Stephan ist unser Kapitän, wir brauchen ihn", betont Hense.

Vogelheims Trainer bemüht Lehren aus der Schule

Gründe, um den Sonntagabend gesellig ausklingen zu lassen, gab es in Vogelheim genug. Denn auch die zweite Mannschaft eroberte in der Kreisliga B die Tabellenführung. Einen besseren Zeitpunkt für die Geburtstagsfeier von VSV-Spieler Steven Simon hätte es demnach nicht geben können. "Die Hütte am Lichtenhorst ist voll", berichtet Hense. Der VSV-Trainer schiebt jedoch gleich einige mahnende Worte nach: "Wir werden die Tabellenführung und den Geburtstag ausgiebig feiern. Danach geht es aber wieder in die Arbeit. Wir sind jetzt Erster. Aber schon die Schule dürfte uns gelehrt haben: Es ist schwerer die Note eins zu bestätigen, als sie zu bekommen. Die anderen Mannschaften werden uns nun ganz anders auf dem Schirm haben."