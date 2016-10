Der MSV grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. Bei allem Lob für die sattelfeste Defensive darf ein Spieler nicht vergessen werden.

Denn nachdem bei den Zebras nach den beiden Partien gegen Wehen Wiesbaden und Kiel bereits von einer Torflaute geredet wurde, nahm Trainer Ilia Gruev einen leichten Schliff in der Offensive vor. Und so rotierte einer in die erste Elf, der zuvor nur ein einziges Mal in dieser stand und ansonsten bevorzugt von der Bank in die Partie kam: Simon Brandstetter. Der ehemalige U20-Nationalspieler dankte es seinem Chef promt und erzielte gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiß Erfurt und gegen den Chemnitzer FC zwei Tore - und bescherte dem MSV damit sechs Punkte. Eine maximale Ausbeute, die vor allem daher rührt, dass bei dem 26-Jährige nun endlich der Knoten geplatzt zu sein scheint.

Ich freue mich für Brandstetter, aber natürlich auch für das komplette Team. Wir funktionieren nur als eine Einheit Ilia Gruev (MSV Duisburg)

Brandstetter ist Duisburgs Mann der Stunde. Dabei kam der Stürmer aus einer langen Leidenszeit - denn sein Treffer gegen Erfurt war sein erster Ligatreffer seit knapp zwei Jahren. Gegen Chemnitz konnte er sogar prompt nachlegen. Unterstützt wurde der gebürtige Stuttgarter auch von seinen Eltern: "Sie waren zum ersten Mal hier im Stadion. Nach meinem Tor wollte ich eigentlich direkt zu ihnen rennen, aber ich habe sie im ersten Moment nicht gefunden," lacht Brandstetter und ergänzt: "Dann haben wir einfach mit der gesamten Mannschaft an der Bank gefeiert."

Ein kurzer Schock folgte aber auch noch. Denn der 26-Jährige musste in der zweiten Hälfte kurzzeitig behandelt werden und wurde anschließend ausgewechselt. Brandstetter gibt allerdings Entwarnung: "Ich bin leicht umgeknickt. Aber das hatte nichts mit der Auswechslung zu tun," berichtet er. Grund war viel eher, dass der Mann der Stunde sich ausgepowert hatte - und auf der Bank klangvolle Alternativen warteten: "Wir hatten auf der Bank noch zwei fitte Stürmer, die noch einmal richtig Gas geben konnten."

Das weiß auch sein Trainer. Ohnehin ist der Kader der Zebras in dieser Saison sehr breit aufgestellt. Ein Lob hatte Gruev für seinen Stürmer aber natürlich trotzdem übrig: "Ich freue mich für Brandstetter, aber natürlich auch für das komplette Team. Wir funktionieren nur als eine Einheit," weiß der Bulgare. In zwei Wochen kann "Brandy" erneut unter Beweis stellen, dass der Knoten endgültig gerissen ist. Dann wartet Jahn Regensburg auf den MSV. Bei dieser sattelfesten Defensive könnte ein neu gewonnener Knipser nicht schaden.