Lange hat es gedauert, doch am elften Spieltag erzielte Güngör Kaya dann doch sein erstes Saisontor für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

„Endlich“, lautete der erste Kommentar von Güngör Kaya Güngör Kaya» zum Profil nach dem 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft in Wiedenbrück und seinem ersten Tor für Rot-Weiß Oberhausen. Dabei war die Partie ein Spiegelbild der bisherigen Saison für den ehemaligen Wattenscheider. Wie schon in den Partien davor musste er einige Höhen und Tiefen durchleben. So verballerte Kaya zunächst eine Riesenchance, dann zappelte der Ball im Netz, doch der Schiedsrichter pfiff den Treffer wegen Abseits zurück. In der 21. Minute sollte es dann aber so weit sein. Kaya umkurvte nach einem langen Zuspiel Wiedenbrücks Keeper Hölscher, lochte gekonnt zum 1:0 ein und drehte zum ausgiebigen Jubel ab.

„Ich bin einfach nur erleichtert, vor allem wenn man sieht, wie es gelaufen ist. Erst vergebe ich eine Großchance, dann wird ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Umso mehr freut es mich, dass ich dann doch endlich getroffen habe“, zeigte sich Kaya nach Abpfiff erleichtert. Tatsächlich lief die bisherige Saison für den 26-Jährigen alles andere als optimal. Mit viel Vorschusslorbeeren aufgrund seiner 16 Saisontore in der vergangenen Spielzeit für die SG Wattenscheid 09 wechselte Kaya im Sommer an den Niederrhein. Genau wie die Mannschaft wurde er den hohen Erwartungen zu Beginn der Saison aber nicht gerecht und fand sich nach dem Trainerwechsel unter Mike Terranova sogar auf der Bank wieder. „Der Anfang in Oberhausen war sehr holprig. Ich wurde durch Verletzungen auch immer wieder zurück geworfen, hatte zudem noch eine Gehirnerschütterung. So war es schwer reinzukommen“, blickt Kaya auf die ersten Monate in Oberhausen zurück.

Zudem war es für den Mittelstürmer auch schwer, sich nach dem Trainerwechsel durchzusetzen. „Natürlich musste ich mich auch erst an die Philosophie, die Mike Terranova vorgibt, gewöhnen. Ich verinnerliche aber immer mehr, was er will und das zeigt sich jetzt auch endlich auf dem Platz.“ Dass sein Trainer auf ihn setzt und viel von ihm hält, zeigte Terranovas emotionaler Kommentar auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Wiedenbrück: „Ich freue mich für Güngör Kaya, der in letzter Zeit viel Scheiss am Fuß hatte und sich nun endlich belohnt hat.“

Für Kaya selbst steht aber nicht nur sein persönlicher Erfolg im Vordergrund. Vielmehr sieht er sich als Mannschaftsspieler, der für sein Team alles geben will: „Ich arbeite für die Mannschaft und denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Nach den Spielen gegen Gladbach und Sprockhövel haben wir gegen Wiedenbrück nachgelegt. Vor allem die Art und Weise, wie wir derzeit auftreten, gibt Selbstvertrauen.“