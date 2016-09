Weil die etablierten Kräfte verletzt sind, steht Ginter auch in Leverkusen in der Startaufstellung. BVB-Trainer Tuchel lobt sein großes Potenzial.

Wäre es im Sommer nach ihm gegangen, wäre Matthias Ginter wohl gar nicht mehr in Dortmund. Es gab ebenso konkretes wie hartnäckiges Interesse vom VfL Wolfsburg, den Abwehrspieler unter Vertrag zu nehmen, auch andere Klubs erwogen eine Verpflichtung. „Aber der BVB hat sofort signalisiert, dass er überhaupt nicht gesprächsbereit ist“, erzählte Ginter später. Und auf Grund dieser Wertschätzung „habe ich auch nicht gesagt: Ich will auf keinen Fall hier bleiben“.

Ein bedingungsloses Bekenntnis zu Borussia Dortmund mag anders klingen – und doch sind sie im Klub inzwischen heilfroh, damals ihr Veto eingelegt zu haben. Denn inzwischen hat der BVB nur noch zwei Innenverteidiger übrig, die Zweikampfmaschine Sokratis – und eben Ginter. Beide werden an diesem Samstag im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) in der Startelf stehen.

Drei Innenverteidiger fehlen

Denn Neuzugang Marc Bartra fällt mit einem kleinen Faserriss im Adduktorenbereich aus, Sven Bender plagen seit dem Finale der Olympischen Spiele Schmerzen im Sprunggelenk, und Neven Subotic erholt sich von einer Brust-Operation – mit ihm plant Trainer Thomas Tuchel aber ohnehin nicht mehr.

Ginter, in der internen Hackordnung im Abwehrzentrum bisher nur auf Position vier, eröffnet dies eine neue Chance beim BVB – in einer Saison, die er selbst schon als entscheidend für seine weitere Zeit in Dortmund eingestuft hat. In den zwei Jahren seit seinem Wechsel vom SC Freiburg stand er zwar immer wieder auf dem Platz, er konnte sich aber nie als unverzichtbare Stütze bei der Borussia etablieren. Jetzt aber will er es wissen, er hat im Sommer sogar einen eigenen Fitnesstrainer engagiert. Und beim 2:2 im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid nutzte er die Abwesenheit der Verletzten. „Das war in seiner persönlichen Entwicklung als Innenverteidiger schon ein kleiner Durchbruch“, lobt Tuchel.

Sportlich gab es ohnehin wenig Zweifel, Ginter ist technisch und taktisch hervorragend ausgebildet, gewann nicht ohne Grund zweimal in Folge die Fritz-Walter-Medaille als bester Juniorenspieler seines Jahrgangs. „In Ginni schlummert großes Potenzial“, sagt Tuchel.

Einen Wunsch hat der Trainer allerdings: „Wenn er es schafft, mit einer gewissen Grundaggressivität zu spielen, wenn er sich in einen Zustand bringt, der nicht seinem ursprünglichen Gemütszustand entspricht, kann er herausragend spielen.“ Eine verklausulierte Formulierung für das, was sie in Dortmund sonst nur hinter vorgehaltener Hand sagen: dass dem Abwehrspieler bislang ein gewisses Phlegma im Weg steht.

Olympia-Teilnahme zahlt sich aus

Deswegen ist der Trainer heilfroh über eine weitere Entscheidung, die er gemeinsam mit der Klubführung im Sommer traf: dass Ginter und Bender an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilnehmen durften, wo beide unumstrittene Stammspieler und Leistungsträger waren. „Bei Sven büßen wir das derzeit ja vermeintlich mit der langen Verletzung“, meint Tuchel. „Aber wir haben alle das Gefühl, dass das Ginni in punkto Selbstvertrauen, in der Überzeugung in sein eigenes Spiel weitergebracht hat.“

Denn abgeschlossen ist die Entwicklung noch nicht. „Wir vergessen ja alle regelmäßig, wie jung er noch ist“, sagt Tuchel über den 22-Jährigen, der schon eine Weltmeisterschaft sowie Olympische Spiele und viereinhalb Jahre Bundesliga hinter sich hat. Am Freitag gab es eine hilfreiche Erinnerung: Ginter wurde für die Länderspiele der U21-Nationalmannschaft nominiert.