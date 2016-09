Der ETB tritt am Sonntag um 15 Uhr zum Auswärtsspiel beim TV Jahn Hiesfeld an.

Die Schwarz-Weißen wollen in Dinslaken auf ihre Auswärtsstärke bauen. Nach allen vier Begegnungen in der Fremde ging der ETB ungeschlagen vom Platz, was ihm acht Punkte einbrachte. Nach der Heimniederlage gegen Bocholt (0:2) erwartet Trainer Damian Apfeld eine Reaktion: „Nachdem wir mal wieder zu Hause nichts geholt haben, stehen wir jetzt auswärts unter Druck und müssen in Hiesfeld punkten. Meine Mannschaft ist am Sonntag wieder einmal gefordert.“

Einfach wird die Aufgabe bei - laut Apfeld - „emotionalen Hiesfeldern“ nicht. Das liegt auch daran, dass neben den Verletzten Sebastian Michalsky, Devin Müller und Yunus Yildiz nun auch Cedric Vennemann und Danny Walkenbach wegen einer Sperre aussetzen müssen.