Am Sonntag um 15 Uhr treffen der 1. FC Bocholt und die SpVg Schonnebeck Am Hünting aufeinander.

Die Schonnebecker schweben tabellarisch in luftigen Höhen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies steht derzeit auf dem zweiten Rang und könnte mit einem Sieg in Bocholt und etwas Schützenhilfe sogar den Platz an der Sonne einnehmen. „Wir wollen Bocholt die Lust am Fußballspielen nehmen“, sagt Tönnies, der möglicherweise auf seine Stammspieler Kai von der Gathen und Kevin Barra verzichten muss, die beide angeschlagen sind.



Die ambitionierten Bocholter hinken derzeit ihren eigenen Erwartungen zurück und müssen sich derzeit mit Platz acht zufrieden geben. „Eigentlich gehören sie mit ihrer Qualität in die obere Region der Tabelle. Wir wollen aber keine Aufbauarbeit leisten und fahren dorthin, um zu punkten“, sagt der SpVg-Trainer.