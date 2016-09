Für die meisten jungen Profis des österreichischen Erstligisten RB Salzburg bedeutet das Europa League-Spiel am Donnerstag beim FC Schalke 04 vor rund 50.000 Fans in der Veltins-Arena ein Highlight.

„Für uns ist es eine Belohnung, hier zu spielen“, sagt Salzburgs spanischer Trainer Oscar Garcia, „und es ist eine schöne Erfahrung für meine jungen Spieler. Es gibt für ihre Entwicklung keinen besseren Ort.“

Nach der Auftakt-Niederlage in Gruppe I gegen FK Krasnodar (0:1) stehen die Mozartstädter bereits unter Zugzwang. Eine zweite Pleite würde das Ziel, in der Gruppe einen der ersten beiden Plätze zu belegen, bereits in Frage stellen. „Ich habe in jedem Spiel Druck zu gewinnen“, bleibt der Salzburger Trainer gelassen, „wir sind uns durchaus bewusst, dass wir auf einen sehr schweren Gegner treffen.“ Die Bundesliga hält Garcia „für eine der besten Ligen der Welt.“

Womit die Kräfteverhältnisse trotz der Schalker Negativserie bereits deutlich gemacht sind. RB-Torwart Alex Walke kennt die Arena aus seiner früheren Zeit bei Werder Bremen. „Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier, allerdings nur als Ersatztorwart“, sagt der Routinier. Walke stuft Schalke als „echten Brocken“ ein und lobt die Königsblauen über den grünen Klee: „Schalke hat eine Super-Mannschaft. Wir sind Außenseiter. Die Schalker sind nicht so gut gestartet, aber sie haben ein überragendes Team. Wir haben vor der ganzen Mannschaft Respekt.“

Auf Nachfrage nennt Walke Klaas-Jan Huntelaar, Benedikt Höwedes, Yevhen Konoplyanka und Eric Maxim Choupo-Moting als besondere Spieler. Nach kurzem Überlegen lacht Walke: „Man kann eigentlich alle aufzählen.“ Was dem einstigen Rostocker Mut macht: „Wir haben die letzten vier Auswärtsspiele zu Null gespielt. Wenn unsere ganze Mannschaft sich komplett auf Defensivarbeit konzentriert, spricht einiges dafür, hier zu bestehen.“