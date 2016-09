Als einzige Mannschaft ohne Niederlage trifft der 1. FC Kaan-Marienborn am Sonntag im Topspiel der Oberliga Westfalen auf die Hammer SpVg.

Mit 13 Punkten aus sieben Saisonspielen strotzt der Verbandsliga-Aufsteiger aus Marienborn aktuell geradezu vor Selbstvertrauen und grüßt derzeit von einem starken zweiten Tabellenplatz. Punktgleich und nur aufgrund der um zwei Tore schwächeren Tordifferenz auf Platz drei steht die Hammer SpVg.

Während die Hammer in den letzten Jahren meist bis zum Saisonende gegen den Abstieg kämpften und erst spät den Klassenerhalt feiern konnten, sieht dies in dieser Saison nach sieben gespielten Partien für die Elf von Trainer Sven Hozjak deutlich erfreulicher aus. Obwohl sie dem Tabellenführer SV Lippstadt mit drei Punkten dicht im Nacken liegen, rudert der Coach jedoch etwas zurück: "Wir lassen uns nach sieben Spielen noch nicht von der Tabelle blenden. Wir schauen von Spiel zu Spiel und müssen weiter ehrlich und konstant an uns arbeiten, gerade was die konsequente Chancenverwertung betrifft. Der jetzige Tabellenplatz ist der Lohn unserer mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir haben in den letzten Wochen enorm an unserer Disziplin und Konzentration gearbeitet", schätzt Hozjak die momentane Situation ein.

Am Sonntag um 15 Uhr erwartet der Hamm-Trainer ein hartes Spiel: "Auf dem Kunstrasen in Marienborn wird das natürlich eine Hausnummer. Kaan-Marienborn ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht verloren hat. Zudem haben sie den ein oder anderen Spieler von enormer Qualität in ihren Reihen. Das wird ein verdammt schweres Spiel."

Kaan-Marienborn-Coach Thorsten Nehrbauer genießt die aktuelle Situation seines Klubs, gibt sich in Sachen Zielsetzung aber auch eher kleinlaut: "Platz zwei ist für uns eine schöne Momentaufnahme. Unsere starke Mannschaft mit vielen gestandenen und erfahrenen Profis ist in einem guten Rhythmus. Wir wollen unseren Fußball durchspielen und uns im weiteren Verlauf der Saison genauso gut präsentieren wie bisher. Wenn wir die nötige Stabilität entwickeln und in den nächsten Spielen schnell viele Punkte einfahren, dann werden wir mit den unteren Plätzen nichts zu tun haben", zeigt sich Nehrbauer optimistisch.

In Hinblick auf die Partie gegen Hamm gibt sich der Trainer kampfbetont: "Hamm wird für uns eine schwierige Aufgabe. Wir wollen die Partie zu Hause positiv gestalten. Wenn wir unsere eigenen Stärken durchbringen und alles in die Waagschale werfen, können wir die drei Punkte einfahren."