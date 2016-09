Am Freitagabend empfängt der SC Wiedenbrück den SC Rot-Weiß Oberhausen.

Für Gökan Lekesiz gibt es somit ein Wiedersehen mit den Kleeblättern. Der Wiedenbrücker Angreifer spielte in der Saison 2013/14 für RWO und war die Tormaschine der damaligen Niederrheinliga-Mannschaft der Oberhausener. In 27 Spielen knipste Lekesiz 20 Mal für Rot-Weiß. "Da war ich schon erfolgreich. Leider kam ich über einige Kurzeinsätze in der Regionalliga-Mannschaft nicht hinaus. Deshalb bin ich auch von RWO zum MSV Duisburg gewechselt", erzählt Lekesiz. Nur sieben Partien durfte der gebürtige Viersener für die erste Mannschaft der Oberhausener bestreiten.

Über Oberhausen und Duisburg führte sein Weg in die Niederlande zu Fortuna Sittard. Im Unterhaus des holländischen Fußballs bestritt Lekesiz Gökan Lekesiz» zum Profil 28 Begegnungen und erzielte immerhin fünf Treffer. "Für mein erstes Jahr war das gar nicht so schlecht. Man muss sich in der neuen Umgebung erst akklimatisieren und Erfahrungen sammeln. Vor allem das erste Halbjahr war sehr gut. Danach wurde leider der Trainer entlassen und mit ihm gingen auch einige Sponsoren. So begann der Schlamassel in Sittard", erinnert sich der Angreifer. Fortan musste Lekesiz um sein Gehalt kämpfen. Nachdem einige Sponsoren abgesprungen waren, konnte die Fortuna ihre Spieler nicht mehr regelmäßig bezahlen. Lekesiz: "Erst vor drei Wochen habe ich mein Geld aus der Zeit in Sittard erhalten. Ich habe mit meinem Berater Osman Sahan lange darum gekämpft. Zum Glück ist das Kapitel Sittard nun endgültig beendet."

Seit dieser Saison spielte und lebt der ehemalige Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach in Wiedenbrück. Und es läuft gut: Der SC liegt mit 17 Punkten auf Rang fünf und Lekesiz, der bislang drei Tore zum Erfolgslauf der Wiedenbrücker beisteuern konnte, hat sich in die Startelf gekämpft. Zuletzt schoss er sogar das Siegtor für Wiedenbrück beim 1:0-Auswärtserfolg in Wattenscheid. "So macht das Spaß. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch zum ersten Mal im Leben eine eigene Wohnung. Bis auf das Kochen klappt es eigentlich ganz gut mit dem Haushalt", verrät Lekesiz.

Das Duell mit den Kleeblättern weckt alte Erinnerungen, auch wenn die RWO-Zeit schon ein paar Jahre zurückliegt: "Es ist immer schön gegen den Ex-Klub zu spielen. Ich kenne noch einige Spieler. Mit Trainer Mike Terranova stand ich damals noch gemeinsam auf dem Platz. Ich freue mich die Jungs wiederzusehen. Aber zu verschenken haben wir nichts. Wir wollen die drei Punkte in Wiedenbrück behalten und die 20 Zähler vollmachen. Das wäre zu diesem Zeitpunkt der Saison ganz stark."