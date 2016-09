,,Club" gegen Malocher-Power?

Fussballfreunde, die das alljährliche Traditionsmasters in Mülheim schon länger verfolgen, werden vielleicht überrascht sein.

Dass der 1. FC Nürnberg bei der zwölften Auflage des NRW-Traditionsmannschaft dabei ist, mag etwas seltsam klingen. Doch die Mittelfranken kommen aus einem ganz bestimmten Grund. Denn beim nationalen Masters in Berlin holte der „Club“ den Titel und erhielt deshalb eine spezielle Einladung zum Klassiker in der Fußball-Hochburg Ruhrgebiet.

Die Malocher-Region stellt beim großen Showdown am 8. Januar 2017 das Gros der Mannschaften. Titelverteidiger Schalke 04 ist selbstverständlich am Start, ebenso wie Vorjahresfinalist Rot-Weiss Essen. Nachdem die SG Wattenscheid 09 bei der letzten Auflage eine Pause einlegte, sind die Schwarz-Weißen ebenso dabei wie der Stadtrivale VfL Bochum. Mit am Start sind natürlich auch der MSV Duisburg, RotWeiß Oberhausen und die Mülheim ALL STARS, die sich im Verlauf der elften Ausgabe des Traditionsmasters zu einem echten (Geheim)- Favoriten mauserten.

Während es bei den Teilnehmern zwei Veränderungen gibt, bleibt bei den Sponsoren die Beständigkeit Trumpf. Präsentiert wird das Masters von der Sparkasse Mülheim, und auch alle Partner haben ihre Zusage gegeben.

Als Veranstaltungsort präsentiert sich die innogy-Sporthalle in Mülheim. Dort hat sich lediglich der Name verändert, die Sportstätte ist nach der neuen RWE-Tochter benannt.

Ein kleines „Bonbon“ gibt es erstmals für die jüngsten Besucher – den Kids-Club. Hierfür wurde nebenan eine kleine Halle angemietet, wo die Kinder von Mitarbeitern einer Agentur betreut werden, während Papa (und Mama) sich das erste Fußball-Highlight des Jahres gönnen.

Tickets für das Masters gibt es ab dem 29.09.2016 im Vorverkauf. Erhältlich sind die Karten unter www.nrw-masters.de, über www.ruhrticket.de sowie telefonisch über unsere Tickethotline 0201-804 6060 und in allen Leserläden und Leserservices der Funke Medien NRW - NRZ / WAZ / WP / WR.

Informationen zur Veranstaltung

Spielort: innogy – Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim/Ruhr

Zeiten: Sonntag, 8. Januar 2017

Einlass: 11 Uhr

Beginn: 12 Uhr

Teilnehmer:

FC Schalke 04 (Titelverteidiger)

VfL Bochum

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen

SG Wattenscheid 09

Mülheim ALL STARS

1. FC Nürnberg

Eintrittspreise:

Vollzahler: 12,- EUR

Ermäßigt: 8,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.)

Familienkarte: 25,- EUR (2 Erw./1Kind)

(Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)

Tickets: Tickets online bei RUHRTICKET

Telefonisch über unsere Tickethotline 0201-804 6060 und in allen Leserläden und Leserservices der

Funke Medien NRW - NRZ / WAZ / WP / WR

Weitere Informationen: www.nrw-masters.de / www.facebook.com/nrw.masters