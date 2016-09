Nach der schweren Verletzung von Patrick Fritsch war die 2:5-Niederlage der U19 vom BVB gegen Real Madrid in der Youth League nur noch eine Randnotiz.

1509 Zuschauern in dem Holzwickeder Montanhydraulik-Stadion wollten die Partie der U19-Mannschaften nutzen, um sich für das Champions-League-Spiel am Abend einzustimmen.

Und die bekamen ein temporeiches Spiel zu sehen - mit Chancen auf beiden Seiten. Den Torreigen eröffnete Madrids Oscar mit einem butterweich geschossenen Freistoß in der 10. Minute. Im direkten Gegenzug (12. Minute) konnte Jonas Arweiler einen Fehler von Real-Torwart Luca Zidane – Sohn des ehemaligen französischen Weltstars und heutigen Trainers von Real Madrid – nutzen und ihm dem Ball vom Fuß abluchsen.

Nach dem Verletzungsschock um den Dortmunder Patrick Fritsch (20. Minute) waren es wieder einmal die Königlichen, die in Form von Achraf Hakimi in Führung gehen konnten (28. Minute). Der rechte Außenverteidiger war immer wieder in schnelle Gegenstöße der Gäste verwickelt und hatte mehrere gute Situationen auf seiner Seite. So auch im Vorfeld des 3:1 in der 35. Minute. Hakimi kam über die rechte Seite, flankte in die Mitte, wo Mario Rodriguez genau richtig stand und die Führung ausbauen konnte.

Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Dortmunder in der Hälfte der Gäste fest und kamen durch Etienne Amenydo in der 52. Minute zum verdienten Anschlußtreffer. Doch bereits fünf Minuten später stellte der starke Sergio Diaz Velazquez den alten Abstand wieder her. Francisco Garcia traf in der 63. Minute zum 5:2-Endstand.

Dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel, war vor allem dem starken Dortmunder Schlussmann Eike Bansen zu verdanken, der einige gute Gelegenheiten der Gäste entschärfen konnte.