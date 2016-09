Beim Pokalschreck SV Burgaltendorf herrscht Euphorie. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals bekommt es der Bezirksligist mit dem Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen zu tun.

SV Burgaltendorf-Trainer Ulf Ripke ist begeistert von dem Los: "Von dieser Partie werden meine Spieler vielleicht noch ihren Kindern und Enkeln erzählen. Wir freuen uns riesig." Trotz der klar verteilten Rollen malt Ripke sich Chancen aus, wenn auch nur geringe. "Jedes Spiel startet bei 0:0. Auch wenn wir der krasse Außenseiter sind, wird man wohl noch träumen dürfen. Angst haben wir jedenfalls keine", lacht er.

Bereits in der ersten Pokalrunde ging Burgaltendorf als klarer Außenseiter in die Partie - und schoss zu aller Überraschung den Oberligisten 1. FC Bocholt aus dem Wettbewerb. Und als wäre dies nicht genug, schmiss der SVA mit dem TV Jahn Hiesfeld in der Runde darauf den nächsten Oberligisten aus dem Pokal.

Doch auch wenn das Los RWO ein riesen Ereignis für den Verein und die Mannschaft ist, so will Ripke sein wahres Ziel nicht aus dem Augen verlieren. Und das lautet: Aufstieg. Auch in der Liga ist der SV Burgaltendorf momentan durchaus erfolgreich unterwegs. Mit 16 Punkten aus acht Spielen stehen die Blau-Weißen auf dem dritten Platz - nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt, den zur Zeit der SC Frintrop bekleidet.