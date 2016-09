Es war trainingsfrei am Montag, doch einige Profis des VfL Bochum ließen sich trotzdem blicken.

Bevorzugt zur Behandlung. Russell Canouse etwa, der wegen einer Knöchel-Blessur nicht im Kader war beim 1:1 gegen Stuttgart. Wie belastbar der Neuzugang wieder ist, muss sich noch zeigen, hieß es. Das gilt auch für Stefano Celozzi. Der Rechtsverteidiger hatte nach seinem Muskelfaserriss und seinem Einsatz gegen Nürnberg Schmerzen im Adduktorenbereich. Er biss sprichwörtlich auf die Zähne, doch nach 45 ordentlichen Minuten ging es nicht mehr gegen den VfB.

Sicher ist, dass am Freitag in Aue (18.30) noch Tim Hoogland und Dominik Wydra ausfallen, die spätestens danach ins Mannschaftstraining zurückkehren sollen. Es folgt ja eine spielfreie Woche wegen Länderspielterminen, ehe Sandhausen ins Vonovia-Ruhrstadion kommt. Wieder an einem Freitag (14. Oktober). Bei Linksverteidiger Timo Perthel könnte es noch ein paar Tage länger dauern, auch Stürmer Nils Quaschner fällt nach seiner Darm-Operation noch länger aus. Es ist denkbar, dass beide gegen Sandhausen, spätestens beim 1. FC Kaiserslautern am Montagabend, 24. Oktober, wieder dabei sein können.

Die Partie in Kaiserslautern eröffnet Ende Oktober eine wichtige Woche für den Verein, denn zwischen dem Spiel auf dem Betzenberg und dem Heimspiel am Sonntag darauf gegen Heidenheim steht die Mitgliederversammlung 2016 an - am Freitagabend, 28. Oktober. Der komplette Aufsichtsrat mit Hans-Peter Villis an der Spitze stellt sich dann zur Wiederwahl. Zudem soll Franz-Josef Tenhagen (63), Ex-Nationalspieler und „Legende“ des VfL, neu aufgenommen werden in das Gremium.