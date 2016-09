Nach dem zweiten Saisonsieg reist die Mannschaft von Mike Tullberg am 7. Spieltag zum VfL Bochum.

Nach dem 2:0-Erfolg am 6. Spieltag in Wuppertal hat die Tullberg-Elf auch ein Testspiel unter der Woche gegen Niederrheinligist SC Bayer Uerdingen mit 2:0 für sich entscheiden können. Den Test nutzte Trainer Tullberg, um die Aufstellung zu rotieren: "Es haben vor allem Spieler gespielt, die in der Bundesliga meistens auf der Bank sitzen oder es bislang gar nicht in den Kader geschafft haben." Und mit dem Auftritt der Ergänzungsspieler war Tullberg durchaus zufrieden. "Es war ein guter Test gegen einen guten Niederrheinligisten. Einige Spieler haben es sich verdient in den Kader reinzurutschen oder sogar in die erste Elf."

Doch bei aller Freude über die zwei Siege innerhalb von zwei Tagen richtet Tullberg seinen Blick auf die kommende Aufgabe gegen den VfL Bochum um den ehemaligen Essener-Trainer Jan Siewert. "Ich habe Bochum beobachtet, sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft", beschreibt Tullberg den nächsten Gegner. Für den 30-jährigen Fußballlehrer allerdings kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. "Ich sehe Möglichkeiten, dass wir aus Bochum etwas mitnehmen können. Wir wollen uns nicht verstecken und mutig auftreten."

Zumal der Trainer auch allen Grund zum Optimismus hat, ist seine Mannschaft nach einem schwachen Start doch mittlerweile in der Liga angekommen. "Wir hatten einen brutalen Auftakt. Mit Schalke, Köln und Leverkusen haben wir direkt gegen Topteams der Liga gespielt." Jetzt stehen mit Bochum, Duisburg, Düsseldorf und Münster Teams aus dem mittleren und unteren Tabellendrittel auf dem Spielplan der Oberhausener.