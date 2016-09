Englische Woche beim Fußball-Oberligisten SSVg Velbert. Nach dem Top-Spiel am Sonntag gegen den KFC Uerdingen steht am Mittwoch bereits das nächste Pflichtspiel auf dem Plan, diesmal im Pokal.

In der zweiten Runde des Niederrheinpokals empfangen die Blauen den Ligarivalen SC Kapellen-Erft. Gespielt wird allerdings nicht in der Christopeit-Sport-Arena, sondern auf der Anlage Am Berg. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Am kommenden Sonntag geht es dann schon weiter mit dem Auswärtsspiel in der Liga beim SC Düsseldorf-West. Ein anspruchsvolles -Programm, für das die Spieler die Kräfte mobilisieren müssen.

Denn bereits zum Auftakt beim packenden 1:1 gegen Uerdingen hatten sie alles raus gehauen. Manchen Spielern war die Erschöpfung in der Schlussphase anzumerken. Aber nachlassen gilt nicht, die Partie am heutigen Mittwoch verlangt ebenfalls höchste Konzentration. schließlich ist es das Duell zweier Oberligisten. Die sind zwar durch ein paar Tabellenplätze getrennt, aber das heißt nicht viel, im Pokal schon gar nicht.

Außerdem kennen sich beide Mannschaften ja schon, in der Liga spielten sie bereits gegeneinander. Zur Saisonpremiere hatte die SSVg den SC Kapellen-Erft in der Christopeit-Arena mit 2:0 bezwungen.

Es war ein verdienter Sieg, der aber keineswegs verdeckte, dass die Gäste zeitweilig durchaus gefährlich waren. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten sie einige gute Möglichkeiten. Auch nach dem 0:2-Rückstand steckten sie nie auf. Das Team von Trainer Antonia Molina wird nun auf die Revanche brennen, sein Kollege Karsten Hutwelker gewarnt sein.

In der Meisterschaft konnte Kapellen am Sonntag mit dem 3:1-Auswärtserfolg beim SV Hönnepel-Niedermörmter bereits den dritten Saisonsieg feiern und sich auf den neunten Tabellenplatz vorarbeiten. In der ersten Pokalrunde hatte sich das Molina-Team hingegen schwer getan, bei Hamborn 07 gab es erst in der Verlängerung einen 5:3-Erfolg.

Von der Velberter Leistung der ersten Runde wird auch nicht viel mehr in Erinnerung bleiben, als dass sie zum Einzug in die 2. Runde reichte. Mit Ach und Krach gab es einen 2:1-Erfolg beim Außenseiter Tusa Düsseldorf. Jeffrey Tumanan machte erst kurz vor Schluss mit seinem Treffer alles klar und vertrieb damit die Furcht vor einer Pokalblamage — davon hatte die SSVg in den vergangenen Jahren ja schon einige erlebt.

Letztes Endspiel liegt lange zurück

Der letzte Einzug ins Endspiel liegt bereits ein halbes Jahrzehnt zurück — damals gab es in der Christopeit-Arena ein 0:1 gegen Rot-Weiss Essen . „Nun wird es wieder Zeit, dass wir im Pokal weit kommen“, bekräftigt der Vorsitzende Oliver Kuhn. Denn es locken Spiele gegen Top-Teams wie Rot-Weiss Essen oder den Wuppertaler SV. Da sind Einnahmen möglich, die der Verein gut brauchen kann.