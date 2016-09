Die Düsseldorfer können ihr Heimrecht nicht nutzen. Gespielt wird am Mittwoch, 28. September, im PCC-Stadion.

Für die Landesliga-Fußballer des Rather SV sollte es das Spiel des Lebens werden. Sie freuten sich darauf, die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg in der 2. Niederrheinpokalrunde auf Düsseldorfer Boden herauszufordern. Der Spaß hält sich für die Rather nun in Grenzen. Das Spiel steigt am Mittwoch, 28. September, 19 Uhr im Homberger PCC-Stadion.

Aber zumindest findet das Spiel statt. Aufgrund befürchteter Fan-Ausschreitungen mit Anhängern von Fortuna Düsseldorf gestaltete sich die Suche nach einem Termin und einem Spielort schwierig. Offenbar gab es keinen Weg, den Rathern das Heimrecht zu erhalten.

Im Erstrundenmatch der Zebras beim A-Kreisligisten Post SV Solingen hatte es bereits Ausschreitungen gegeben. Neben Anhängern des nicht mehr existierenden Vereins Union Solingen hatten es auch Fans von Fortuna Düsseldorf auf MSV-Anhänger abgesehen.

Das Match in Homberg wird das letzte Zweitrundenmatch sein. Am Dienstagabend stehen fünf Spiele auf dem Programm, am Mittwoch folgen neun weitere. Am Dienstag, 27. September, spielt noch der Wuppertaler SV gegen den VfB Speldorf. Die Auslosung der dritten Pokalrunde erfolgt am Montag, 26. September, um 18.30 Uhr in den Räumen von Rot-Weiß Oberhausen.