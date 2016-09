Mittelfeldspieler Dominik Kohr von Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist beim brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez zumindest ohne Knochenbrüche davongekommen.

Das bestätigte FCA-Manager Stefan Reuter am Montag, ohne jedoch eine genaue Diagnose bekannt zu geben. Diese wollte der FCA im Laufe des Montags veröffentlichen.

"Der Knochen ist heil, aber es sind die Muskeln und Sehnen betroffen. Es ist eine tiefe Wunde bis auf den Knochen", sagte Reuter am Rande der Präsentation der neuen Außenfassade der Augsburger WWK Arena. Wie lange Kohr ausfalle, "können wir noch nicht sagen", ergänzte Reuter, "wir hoffen, dass er gutes Heilfleisch hat."

Kohr (22) war vom eingewechselten Rodriguez in der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie am Sonntag (1:3) überhart angegangen worden. Der Übeltäter entschuldigte sich noch auf dem Platz bei seinem Opfer; der Mainzer Trainer Martin Schmidt kündigte jedoch eine Geldstrafe für den Spanier (21) an. Rodriguez habe Mainz mit seiner "dummen" Aktion die Freude über den ersten Saisonsieg genommen, sagte er. Reuter nannte das Foul eine "Frechheit", Präsident Klaus Hofmann beschimpfte Rodriguez übel ("So ein A...").