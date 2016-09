„Unfassbar! Das geht mir mittlerweile mächtig auf den Zeiger“, hatte Günter Bruns nach dem 0:3 beim FSV Duisburg und der nunmehr vierten Saisonniederlage im siebten Spiel einen dicken Hals.

Arminias Trainer haderte einmal mehr mit der völlig unzureichenden Chancenauswertung seiner Schützlinge. Die Grün-Weißen erlaubten sich zudem haarsträubende Fehler in der Defensive, wie beim 1:0 in der 13. Minute.

„Da müssen wir schon selbst führen“, trauerte der Übungsleiter den guten Möglichkeiten in der Anfangsphase von Marcel Landers und Yuhi Hayami hinterher. Letzterem wurde zudem ein klarer Strafstoß verweigert. Bruns wütend: „Jeder, aber wirklich jeder hat dieses Foul gesehen. Wo der Schiedsrichter da seinen Blick hat schweifen lassen, weiß er wohl selbst nicht.“ Der eigentlich überfällige Pfiff ertönte jedenfalls nicht, und die verunsicherten Hausherren gingen wenig später in Führung. Klosterhardt musste sich ein wenig schütteln, um den Schock zu verdauen. Das tat die Bruns-Elf auch, ließ aber gerade im zweiten Abschnitt wiederholt beste Chancen zum Ausgleich liegen. Torhüter Lars Müting verhinderte mit einem parierten Foulelfmeter gar das 0:2 (69.). Das fiel in der Schlussphase dennoch (84.). Die Arminia hatte zu diesem Zeitpunkt längst aufgemacht und fing sich einen Konter. Das dritte Tor der Duisburger in der Nachspielzeit machte den Braten dann auch nicht mehr fett. Bruns: „Es geht im Moment leider nicht vorwärts. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Darüber werden wir sprechen.“