Über 70 Minuten ist der FC Kray die spielbestimmende Mannschaft, verspielt am Ende aber gegen Schonnebeck die Führung.

Das Essener Oberliga-Derby begann kampfbetont und war die ersten 15 Minuten geprägt von vielen kleinen Nickeligkeiten im Mittelfeld. Danach schafften es die Hausherren sich ein Chancenplus zu erarbeiten, was Edin Husic in der 23. Minute mit der verdienten Führung belohnte. Die Gäste fanden in der ersten Hälfte zu keiner Zeit ins Spiel und hatten erst in der 44. Minute die erste nennenswerte Torchance.

Nach der Halbzeitpause waren es wieder die Krayer, die sich zahlreiche Torszenen erspielen konnten. Maurice Tavio el Huete nutzte eine dieser vielen Gelegenheiten und erhöhte für Kray auf 2:0 (47.). Im weiteren Verlauf kamen die favorisierten Gäste besser ins Spiel, was vor allem daran lag, dass Kray allmählich die Puste ausging. Arian Reimann (70. Minute) und der eingewechselte Marc Enger (79. Minute) egalisierten die Führung der Hausherren.

Bei diesem 2:2 blieb es, der FC Kray wartet daher weiter auf den ersten Sieg dieser Oberliga-Saison. Hätten die Hausherren bereits in der ersten Hälfte mehr aus ihren Torchancen gemacht, dann wäre für die Elf von Trainer Muhammet Isiktas an diesem Tag auch ein Sieg drin sein können. So reichte es gegen die SpVg. Schonnebeck nur zu einer Punkteteilung.

Die Stimmen zum Spiel:

Dirk Tönnies (Trainer SpVg. Schonnebeck):

Ich muss den FC Kray beglückwünschen für 60 bis 70 Minuten hervorragenden Fußball. Man muss schon sagen, dass sie uns vor große Probleme gestellt haben, wir haben in den ersten 65 bis 70 Minuten nicht stattgefunden, haben große Probleme gehabt, haben nie den Zugriff bekommen. Der FC Kray hat das fußballerisch hervorragend gelöst und bis zu dem Zeitpunkt können wir auch wirklich froh sein, dass es nur 0:2 stand. Aber uns war klar, dass der FC Kray dieses Tempo nicht über 90 Minute gehen kann und ein Spiel hat nun einmal 90 Minuten. Da muss ich meiner Mannschaft dann auch wieder ein Kompliment machen, dass sie so zurückgekommen ist. Wenn das Spiel noch vier oder fünf Minuten länger gedauert hätte, hätten wir das Spiel sogar noch gewonnen. Aber nichtsdestotrotz kann ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht zufrieden sein, weil wir einfach nicht den Fußball gespielt haben, den wir uns vorgenommen haben. Wir sind jetzt nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen und jetzt müssen wir Kräfte sammeln, Mittwoch ist Niederrheinpokal gegen den VfL Rhede.

Muhammet Isiktas (Trainer FC Kray):

Zum Spiel hat mein Trainerkollege schon einiges gesagt, da bin ich auch eins zu eins seiner Meinung. Wenn jemand vor dem Spiel gesagt hätte, wir holen einen Punkt gegen Schonnebeck in unserer Situation, dann hätte ich das unterschrieben. Ich war mit der mannschaftlichen Leistung bis zur 70. Minute sehr zufrieden. Wir haben wirklich sehr guten Fußball gespielt, auch die Krayer Tugenden - kämpfen bis zum Umfallen - haben wir super zelebriert. Im ersten Spiel von mir reichte die Kraft der Jungs für 35 bis 40 Minuten, jetzt sind wir mittlerweile angekommen bei 70 bis 75 Minuten. Das wird immer besser und dementsprechend bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir weiterhin den nächsten Schritt machen, wir auch relativ schnell aus dem Tabellenkeller rauskommen.