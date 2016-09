Der Knoten ist geplatzt, der FSV Duisburg sicherten sich den ersten Dreier. Für Interimstrainer Aydin Erdal war es trotzdem ein Zittersieg.

Murat Yildirim setzte erst in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie. Nach der frühen Führung durch Ibrahim Bayraktar (13.) versiebten die Gastgeber in gewohnter Manier zahlreiche Chancen. Bora Karadag verschoss sogar einen Foulelfmeter (65.). Karadag erzielte in der Nachspielzeit zumindest noch das 3:0.

Aydin Erdal sah seine Mission mit dem Schlusspfiff beendet. „Am Dienstag werde ich das Training nicht mehr leiten. Es sei denn, der Verein gibt mir einen Vertrag bis zum Saisonende“, so Erdal. Das neue Arbeitspapier wird nun aber ein anderer Mann erhalten. Dem Vernehmen nach zählt Ex-MSV-U-23-Trainer Manfred Wölpper zum engen Kandidatenkreis.