Schützenfest in der Champions League, Gala in der Bundesliga - das neuformierte Team von Borussia Dortmund kommt nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt.

Mit einem 6:0 (1:0) über den SV Darmstadt 98 betrieb die Mannschaft von Fußball-Lehrer Thomas Tuchel weitere Wiedergutmachung für das 0:1 am vorigen Wochenende in Leipzig. Auch ohne diverse geschonte Stars spielte der BVB ähnlich furios auf wie drei Tage zuvor beim 6:0-Kantersieg in Warschau. Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Gonzalo Castro (4./75.), Adrian Ramos (48.), Christian Pulisic (54.), Sebastian Rode (84.) und Emre Mor (88.) für den verdienten Sieg.

Dagegen konnten die Gäste ihren Achtungserfolg aus der vorigen Saison in Dortmund (2:2) nicht wiederholen. Sie verloren nicht nur die Punkte, sondern auch Peter Niemeyer, der in der 57. wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah.

Angesichts der auch in den kommenden Wochen anhaltenden Terminhatz setzte BVB-Coach auf Rotation. Im Vergleich zur Partie in Warschau standen vier neue Profis in der Startelf. So mussten selbst solch namhafte Profis wie Mario Götze und Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen. Beim Gast fehlten die angeschlagenen Jan Rosenthal, Jerome Gondorf und der kurzfristig ausgefallene Aytac Sulu.

Die Taktik von Darmstadt-Trainer Norbert Meier, der Offensivkraft der Borussia mit einer Fünfer-Abwehrkette zu begegnen, machte sich nicht bezahlt. Gleich die erste Möglichkeit nutzte der BVB zur Führung. Nach Zuspiel von Ousmane Dembélé war Castro aus sieben Metern zur Stelle.

Dieser frühe Treffer verlieh den Dortmundern zusätzliche Sicherheit. Mit schnellem Kombinationsspiel und konsequentem Pressing brachten sie das Darmstädter Bollwerk auch in den folgenden Minuten gehörig ins Wanken. So verpasste Adrian Ramos (9./28.) bei zwei von Torhüter Michael Esser parierten Kopfbällen das mögliche 2:0.

Doch aus ihrer drückenden Überlegenheit mit 75 Prozent Ballbesitz und 9:0-Torschüssen in der ersten Halbzeit schlugen die Borussen insgesamt zu wenig Kapital. Gleichwohl geriet ihre Führung nie in Gefahr, weil die Darmstädter ihr Angriffsspiel gänzlich vernachlässigten und sich bis zur Pause keine einzige Torchance erspielten.

Auch nach Wiederanpfiff blieb die Partie einseitig. Und wieder schlug der BVB früh zu. Den Fernschuss des erneut starken Neuzugangs Guerreiro, den Gäste-Keeper Esser nur abklatschen konnte, veredelte Aubameyang-Ersatz Ramos zum 2:0. Nur sechs Minuten später beseitigte US-Nationalspieler Pulisic mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz die letzten Zweifel am Dortmunder Erfolg. Der schönste Treffer des Tages gelang Castro, der eine Flanke von Pulisic mit der Hacke ins Netz beförderte. Es passte ins Bild einer famosen Borussia, dass dem eingewechselten Rode wenig später ein ähnliches Tor gelang. Den Schlusspunkt setzte Mor mit seinem ersten Bundesligatreffer.