In der vergangenen Woche schoben sich Defensive und Angriff noch die Komplimente gegenseitig zu. Diesmal „musste“ Kasim Rabihic das Gros der Lorbeeren einsacken.

Es ist nicht etwa so, dass der Bosnier sich seiner Stärke nicht bewusst ist. Doch geht es um seine eigene Leistung, dann wird der Mittelfeldspieler zurückhaltend. Diesmal musste er auch gar nicht so viel über sich selbst sprechen. Denn Trainer Sven Demandt machte eine seiner seltenen Ausnahmen und hob einen Spieler aus dem Kollektiv explizit hervor: „Ich mach´s normalerweise ungern, aber ich finde, der Junge hat heute eine klasse Spiel gemacht“, richtete der 51-Jährige lobende Worte an den Torschützen zum 1:0 (70.).

Ganz trocken mit einem direkten Freistoß. So einfach kann es am Ende gehen. Brustlöser, Türöffner, Befreiungschlag – für den Treffer zur erlösenden Essener Führung lassen sich diverse Synonyme finden. Rabihic hingegen drückte es gewohnt bescheiden aus: „Jetzt habe ich mal die Verantwortung übernommen.“

Sprach es und lenkte den Fokus gleich wieder um: „Ich muss mich bei den verantwortlichen Ärzten und Therapeuten bedanken.“ Denn der 23-Jährige konnte unter der Woche kaum trainieren und musste nach dem „Pferdekuss“, den er in Ahlen erhalten hatte, intensiv behandelt werden.

Was passiert nach der Rückkehr von Meier und Baier?

Rechtzeitig wieder einsatzbereit, knüpfte er neben Timo Brauer im defensiven Mittelfeld an die überzeugende Leistung an, die er bereits in den Spielen gegen Rödinghausen und Ahlen gezeigt hatte. Da liegt auf der Hand, dass der Bosnier sich Gedanken darüber macht, wie es weitergeht, wenn Jan-Steffen Meier und Kapitän Benjamin Baier nach ihren Rotsperren wieder zum Kader gehören. „Die geben im Training Gas und wollen spielen“, weiß Rabihic und deutet an, dass das Quartett bei Trainer Demandt für Kopfzerbrechen sorgen will, wenn er über die Besetzung in den nächsten Spielen nachdenkt: „Wir wollen es ihm so schwer wie möglich machen.“