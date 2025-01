Traditionsmasters: 1. FC Köln gewinnt im Finale gegen RWE

Am 5. Januar steigt die nächste Ausgabe des Traditionsmasters. Hier sehen Sie ab 12:20 Uhr das Turnier der NRW-Traditionsmannschaften im kostenlosen Livestream.

Fußballromantiker aufgepasst - denn das Jahr 2025 beginnt direkt mit einem echten Highlight. Am Sonntag, 5. Januar geht das NRW Traditionsmasters in die nächste Runde. Zum 18. Mal messen sich dann wieder die Traditionsmannschaften zahlreicher NRW-Vereine in der Westenergie-Halle in Mülheim - und die Besetzung kann sich sehen lassen. In diesem Jahr gehört auch der 1. FC Köln zum Teilnehmerfeld.

Titelverteidiger Rot-Weiss Essen geht als Favorit ins Rennen, nachdem sie 2024 unter der Leitung von RWE-Legende Frank Kurth den Pokal geholt haben. Doch auch die Konkurrenz hat einiges zu bieten: Vorjahresfinalist FC Schalke 04, VfL Bochum, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, die Mülheim Allstars und der 1. FC Köln fordern die Essener heraus.

Der Livestream

Mit 2.500 Fans wird die Halle am Sonntag ausverkauft sein. Doch auch wer kein Ticket hat, kann dabei sein. Der Livestream von RevierSport und WAZ bringt die packenden Szenen direkt zu Ihnen nach Hause. Los geht es am Sonntag um 12 Uhr. Stefan Sander wird alle Spiele und Entscheidungen kommentieren, Peter Dicksen ist für die Videoproduktion zuständig.