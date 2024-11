Didi Schacht ist Kapitän der Schalke-Aufstiegsmannschaft von 1992. Anfang des kommenden Jahres ist er beim NRW-Traditionsmasters dabei.

Wegen Spielern wie ihm ist der Fußball im Ruhrgebiet so einzigartig. Didi Schacht ist Ruhrpott pur. Eigentlich heißt er Dietmar. Aber so nennt ihn keiner. Wahrscheinlich noch nicht einmal er selbst. Aufgewachsen in Duisburg hat sich Didi Schacht seit vielen Jahrzehnten dem FC Schalke 04 verschrieben. Oder wie er sagt: „Da kannst du leider nichts mehr gegen machen.“

Beim 18. NRW-Traditionsmasters am 5. Januar 2025 in der Westenergie SPORTHALLE MÜLHEIM wird Didi Schacht zusammen mit Rüdiger Abramczik für die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 an der Bande stehen. Selbst spielen kann er nicht mehr. Der Körper spielt schon lange nicht mehr mit. Schacht hat seine Gesundheit im Parkstadion gelassen. Und auf all den anderen Fußballplätzen, auf denen er alles für seine Vereine gegeben hat.

Der Kapitän der Schalker Aufstiegsmannschaft aus der Saison 1991/92 ist ein königsblaues Unikat. Vor zwei Jahren feierte er seinen 60. Geburtstag im Presseraum des S04. Mit 100 Fans. Typisch Schacht. Dabei ist er in Duisburg geboren, spielt in seiner Jugend für den MSV, macht dort sein erstes Spiel als Profi.

Aber dann passiert etwas, was sein Leben verändern sollte. 1989 holte ihn Peter Neururer von Alemannia Aachen zu den Königsblauen in die 2. Liga. Schacht verschreibt sich schnell der Faszination, die von den Königsblauen ausgeht: „Schalke ist eben Schalke. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch beim MSV Duisburg eine tolle Zeit hatte. Aber ich muss natürlich sagen: „Einmal Schalke, immer Schalke.“ Das ist so. Man ist befallen von dem Virus“, sagt Schacht heute dazu.

Informationen zur Veranstaltung Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R. Zeiten: Sonntag, 5. Januar 2025 Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr Teilnehmer: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, 1. FC Köln, Mülheim ALL STARS Eintritt: Vollzahler: 15,- EUR Ermäßigt: 11,- EUR (Schüler, Studenten, Rentner, etc. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch) Vorverkauf: Online unter www.wir-lieben-tickets.de

Binnen kürzester Zeit wird „Didiiiiii“ Schacht wegen seiner kompromisslosen Art in Gelsenkirchen zum Publikumsliebling, feiert 1992 die Rückkehr in die Bundesliga mit den Knappen. Als Kapitän. Und muss doch bald seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Oder in die Ecke schmeißen. Am 5. Spieltag feiern die Schalker nach ihrer Bundesligarückkehr im Parkstadion vor 70.200 Zuschauern ein triumphales 5:2 gegen Borussia Dortmund. Es war Schachts letztes Bundesligaspiel.

Vor dem Anstoß wurde Schacht - wie bereits zu häufig zuvor - wegen starker Schmerzen fitgespritzt. Eine Unart damals. S04-Trainer Aleksandar Ristic sagte ihm: „Junge, bleib' ruhig. Fährst du Rolltreppe runter, das ganze Stadion schreit Didi - dann hast du keine Schmerzen mehr.“

So kam es auch. Das Adrenalin. Am Tag darauf merkte er aber, dass es zu Ende war. Nichts ging mehr. Er kam wieder auf die Beine. Heute ist er für seinen Herzensklub als Repräsentant tätig, muss leider aktuell Anhängern und Fanclubs ebenso leidenschaftlich wie damals auf dem Platz zu häufig sportliche Krisen erklären. Natürlich gehe es dann immer auch um die Zukunft. „Aber Tradition ist für uns als Verein dennoch sehr wichtig. Die Fans vergessen nicht, wer einmal für Schalke alles gegeben hat. Und am Ende sorge ich dafür, dass sie alle mit mir das Vereinslied singen“, beschreibt er seinen Job genauso geradeaus, wie er als Typ ist.

Deshalb liebt er das NRW-Traditionsmasters. Schacht hat schon immer die Nähe der Menschen gesucht. Beim Fußball und in seinem legendären Pommes-Wagen, aus dem er Currywurst und Fritten verkauft. „Die Halle ist stets ausverkauft, die Stimmung sensationell. Besonders gut gefällt mir, dass Fans von allen Vereinen in der Halle sind. Dieses Turnier ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Schacht bereits. „Wir können eine starke Schalker Mannschaft erwarten, die das Turnier gewinnen möchte. Wir hoffen auf viele spannende Spiele und wollen den Pokal von RWE zurückholen.“

Vielleicht trifft er auf dem Weg dorthin ja mit seinen Schalkern auf den MSV Duisburg. Dort ging Carsten „Erle“ Wolters den umgekehrten Weg. In Gelsenkirchen geboren, ist der heutige Teammanager von Rot-Weiss Essen eine MSV-Legende und spielt seit vielen Jahren für die Traditionself des MSV Duisburg. Was viele nicht wissen: Als Honorartrainer unter Trainer Pierre Littbarski kehrte Didi Schacht einst nochmal zum MSV Duisburg zurück. Wolters war damals Profi bei den Zebras. Schachts Auftrag war schlicht, aber eindeutig: Sieben Spieler durch unorthodoxe Trainingsmethoden zur Auflösung ihrer laufenden Verträge beim MSV Duisburg zu bewegen. Also packte Schacht seinen Spielern zwei Medizinbälle unter die Arme und ließ sie damit Runde um Runde um die Tartanbahn laufen. Sechs gingen. Wolters gehörte nicht dazu.