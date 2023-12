Traditionsmasters: Schalke gegen RWE, MSV gegen VfL - so sehen die Gruppen aus

Großartige Derbys! S04 gegen RWE, VfL gegen SGW - so sehen die Gruppen für das NRW-Traditionsmasters aus.

Bernard Dietz hat ganze Arbeit geleistet. Der Europameister von 1980 und ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat am Donnerstag in der "Westenergie Sporthalle" in Mülheim die Gruppen für das 17. NRW Traditionsmasters ausgelost.

Und wie! Wenn am 7. Januar 2024 dort ab 12.30 Uhr der Ball rollt, dann dürfen sich die Zuschauer auf einige ganz besondere Duelle bereits in der Vorrunde freuen. Denn in der Gruppe A kommt es schon früh zur Neuauflage des letzten Finalspiels zwischen dem Titelverteidiger FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen.

Die Essener werden bestimmt alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Spannung ist also von der ersten Minute an garantiert. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung und einen ganz anderen Sieger in der Gruppe A als einen der Turnierfavoriten. Der erstmals teilnehmende Wuppertaler SV und die Mülheim ALL STARS werden den Beweis dafür antreten wollen.

„Das Trikot fühlt sich doch schon nach Turniersieg an“, schwärmte Moderator Ralf Bosse bei der Vorstellung des traditionell in weiß gehaltenen Derbystar-Sondertrikots der Mülheim ALL STARS mit dem Aufdruck des Hauptsponsors "SWB-Service-Wohnungsvermietungs– und -baugesellschaft mbH".

Und so lauten die Gruppen beim 17. NRW-Traditionsmasters: Gruppe A: FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen, Mülheim ALL STARS, Wuppertaler SV Gruppe B: MSV Duisburg, VfL Bochum, SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen Vorverkauf: Online unter www.wir-lieben-tickets.de

"Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich freue mich schon da reinzuschlüpfen und dann wieder in der Halle aufspielen zu können“, sagte ALL-STARS Spieler Arne Janssen bei der Trikotvorstellung. „Und vielleicht schaffen wir in diesem Trikot dann mal den ganz großen Wurf.“

Auch in der Gruppe B knistert es: Denn der VfL Bochum trifft im Stadtderby auf die SG Wattenscheid 09. Aber auch die Spiele MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen haben es stets in sich.





Bernard Dietz, der übrigens seinen MSV Duisburg als erstes aus dem Lostopf fischte, war zufrieden mit seiner Auslosung: „Ich freue mich darauf, dass es am 7. Januar endlich wieder losgeht und ich als Zuschauer dabei sein kann und wieder viele alte Bekannte und Freunde treffe. Das NRW Traditionsmasters ist immer etwas ganz Besonderes“.