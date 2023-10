17. NRW-Traditionsmasters: Feiert Olaf Thon sein Comeback? "Man weiß ja nie"

Im Januar 2024 steigt die 17. Auflage des NRW-Traditionsmasters. Zahlreiche Fußballlegenden aus dem Ruhrgebiet sind dabei.

Ehre, wem Ehre gebührt. Der FC Schalke 04 tritt beim 17. NRW-Traditionsmasters in der Westenergie SPORTHALLE in Mülheim als Titelverteidiger an. Bei der letzten Austragung gewannen die Königsblauen das Turnier nach einem 2:0 im Endspiel gegen Rot-Weiss Essen. „Das wollen wir natürlich am 7. Januar wiederholen“, sagt Olaf Thon. Der Weltmeister von 1990 leitet die Schalker Traditionsmannschaft und hat bereits die imaginären Drähte in der Schalker WhatsApp-Gruppe glühen lassen. „Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen“, verspricht Thon.

Der Kapitän der Eurofighter-Mannschaft, die 1997 in Mailand mit dem S04 sensationell den UEFA-Cup gewonnen hat, wurde von den Lesern der WAZ zusammen mit dem Ruhr Museum und dem Deutschen Fußballmuseum kürzlich erst in die Legenden-Elf des Ruhrgebiets gewählt. Die Legenden-Elf des Ruhrgebiets huldigt den besten Spielern aus 100 Jahren Fußballgeschichte im Revier.

Einzigartig: Aus dieser Elf können die Zuschauer beim NRW-Traditionsmasters etliche Spieler live vor Ort erleben. „Duisburgs Bernhard „Ennatz“ Dietz, der ja auch für den S04 gespielt hat, Michael „Ata“ Lameck vom VfL Bochum und von uns werden Klaus „Tanne“ Fichtel und vielleicht Klaus Fischer am Rande der Bande dabei sein“, zählt Thon auf. „Und dazu kommt noch Dariusz Wosz vom VfL, der sogar noch selbst mitspielt. Das ist das Besondere am NRW-Traditionsmasters. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir wieder dabei sein können und freuen uns sehr auf die Duelle mit den anderen West-Teams.“

Der Vollständigkeit halber: Neben Thon, Dietz, Lameck, Wosz, Fichtel und Fischer wurden Hans Tilkowski, Jürgen Kohler, Reinhard „Stan“ Libuda, Fritz Szepan und Helmut Rahn in die Jahrhundert-Elf des Ruhrgebiets gewählt. Jahrhundert-Trainer ist Huub Stevens.

Ich werde auf jeden Fall meine Fußballschuhe mitnehmen Olaf Thon vor dem Traditionsmasters

Aber auch auf dem Feld haben die Knappen, die in Mülheim stets von einer großen Anzahl an Fans angefeuert werden, wie immer viel zu bieten. „Heiko Westermann, Bjarne Goldbaek, Oliver Reck, Tomasz Waldoch, Rainer Edelmann, Markus Kaya, Christian Wetklo oder Christof Osigus sind die Jungs, die auch in der Halle regelmäßig dabei sind“, verrät Thon.

Betreut wird das Team der Knappen von Rüdiger „Abi“ Abramczik. Aber auch an anderen großen Namen ist er dran. „Bei Gerald Asamoah hängt es immer davon ab, wie er bei den Profis aktuell eingebunden ist. Und dann haben wir ja noch Benedikt Höwedes, der es bislang zeitlich noch nicht geschafft hat, für uns aufzulaufen, den ich aber für das NRW-Traditionsmasters anfragen werde“, erklärt Thon.

Und dann hat der inzwischen 57-Jährige noch eine ganz besondere Überraschung in der Hinterhand. „Ich werde auf jeden Fall meine Fußballschuhe mitnehmen“, verrät Thon, der eigentlich auf dem Hallenboden nicht mehr spielen soll und sich zuletzt deshalb aufs Zuschauen beschränkt hat. „Aber man weiß ja nie. Vielleicht kann ich einige Minuten mitmachen, wenn Not am Mann ist.“ Es kribbelt eben auch einer Legende in den Beinen, wenn das NRW-Traditionsmasters ansteht.