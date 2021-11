NRW-Traditionsmasters: Calik will mit RWE den Turniersieg wiederholen

Bei seiner ersten Teilnahme beim NRW-Traditionsmasters gewann Serkan Calik mit Rot-Weiss Essen das Turnier und wurde zum besten Spieler gewählt.

Er kam, sah und siegte. Vor zwei Jahren gewann Serkan Calik mit Rot-Weiss Essen gleich bei seiner ersten Teilnahme das NRW-Traditionsmasters. Und wurde danach sogar zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mehr geht nicht. Anschließend wurde das Team von Trainer Dieter Bast von den wie immer zahlreich erschienenen RWE-Fans frenetisch bejubelt. Das nennt man wohl: Einstand nach Maß.

Die Anhänger von Rot-Weiss Essen sind auch der Grund, warum Calik keine Sekunde gezögert hat, als die Anfrage des Vereins kam, ob er für die Traditionsmannschaft von RWE auflaufen wolle. „Ich habe zwar nach meiner Zeit in Essen viele Jahre in der Türkei gespielt und meine ganze Karriere dort verbracht. Aber das Adiole von der Hafenstraße habe ich während der ganzen Zeit nie vergessen“, gibt Calik zu. Und so sei schnell klar gewesen, dass er nach seiner Rückkehr nach Deutschland für seinen Herzensverein wieder auf Torejagd gehen würde. „Als ich dann zum ersten Mal wieder das RWE-Trikot übergezogen habe, war das ein ganz besonderes Gefühl“, schwärmt er. Denn RWE sei eben auch ein ganz besonderer Verein.

Informationen zur Veranstaltung Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R. Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr Teilnehmer: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Fortuna Düsseldorf, Mülheim ALL STARS Eintritt: Vollzahler: 14,- EUR, Ermäßigt: 10,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.), Familienkarte: 27,- EUR (2 Erw. /1Kind), (Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch) Vorverkauf: Online unter [url=www.wir-lieben-tickets.de]www.wir-lieben-tickets.de[/url] und [url=www.nrw-masters.de]www.nrw-masters.de[/url] Infos: [url=www.facebook.com/nrw.masters]www.facebook.com/nrw.masters[/url]

Die Atmosphäre in Essen brauche sich hinter der in den Arenen der als heißblütig bekannten Anhängern in der Türkei ohnehin nicht zu verstecken. „Was ich hier – auch beim Aufstieg in die 2. Bundesliga 2006 - erlebt habe, da kommt nur noch Galatasaray Istanbul mit. Und das sind auch die beiden Vereine, die ich in meinem Herzen trage“, sagt Calik.

Von RWE emotional nie ganz weggekommen

Der 35-Jährige war nach drei Jahren bei Rot-Weiss Essen vor der Saison 2007/08 zusammen mit Baris Özbek von Bergeborbeck nach Istanbul gewechselt und wurde dort mit dem deutschen Trainer Kalli Feldkamp sofort türkischer Meister. „Das war ein unvergleichliches Erlebnis“, erklärt Calik. Wenn er sich damals nicht so schwer am Knie verletzt hätte, hätte seine Karriere noch ganz anders verlaufen können, meint er. Deswegen habe er sogar eine reelle Chance verpasst, für die Türkei bei der EM 2008 dabei zu sein. Danach begann eine lange Reise, an deren Ende in zwölf Jahren Türkei zwölf Vereine standen. „Aber von Rot-Weiss Essen bin ich emotional nie ganz weggekommen“, gibt der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler zu.

„Ich hoffe, dass wir in dieser Saison endlich aufsteigen. Essen gehört mindestens in die 3. Liga.“ Serkan Calik

Umso mehr freut sich der zweifache Familienvater, der vor zweieinhalb Jahren zusammen mit seiner Frau entschieden hat, dass seine Kinder in Deutschland aufwachsen sollen, dass der Weg von RWE nun wieder nach oben zeigt. „Wenn ich in die Hafenstraße einbiege, sehe ich noch immer das große Bild von mir vor dem alten Stadion hängen und bekomme eine Gänsehaut“, meint Calik. „Ich hoffe, dass wir in dieser Saison endlich aufsteigen. Essen gehört mindestens in die 3. Liga.“

Für den ersten Höhepunkt des Jahres für den RWE will er aber am 9. Januar beim 16. NRW-Traditionsmasters in der Westenergie Sporthalle Mülheim selbst sorgen. In der Stadt, in der seine Karriere einst so richtig Fahrt aufgenommen hat. „Denn zuhause in seinem Haus in Mülheim überzeugte uns Kalli Feldkamp, mit ihm zusammen nach Istanbul zu gehen“, verriet Calik. Lange her.

Seine Profilaufbahn ist vorbei. Aber nicht der Hunger nach Fußball. Ganz so fit, wie vor zwei Jahren sei er nicht mehr, aber das mindert seinen Ehrgeiz nicht, sagt Calik. „Wir haben natürlich das Ziel, es wieder allen zu zeigen. Und ich auch. Schließlich will ich beide Titel verteidigen.“