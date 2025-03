Conor Tönnies spielt mit der Spielvereinigung Schonnebeck eine überragende Saison. Im Sommer 2025 wechselt der Stürmer zur U23 von Fortuna Düsseldorf.

Über Arne Wessels und Conor Tönnies wurde in der Saison 2024/2025 sehr viel geschrieben und gesprochen. Beide werden nach Ablauf der Serie die Spielvereinigung Schonnebeck verlassen.

Wessels wechselt zur U23-Mannschaft von Borussia Dortmund, Tönnies schließt sich der Reserve von Fortuna Düsseldorf an. Über beide Transfers hatte RevierSport exklusiv berichtet.

Der 19-jährige Tönnies hat in seiner Laufbahn bis dato nur in Schonnebeck gespielt. Er blieb dem Verein und seinem Vater Dirk Tönnies treu.

Der Angreifer will seine Mission in Schonnebeck mit dem Regionalliga-Aufstieg krönen und sich dann Richtung Düsseldorf verabschieden.

Zuvor stellte sich Conor Tönnies dem RevierSport-Fragenkatalog:

Meine größte Stärke ist... die Übersicht, das Spielverständnis und der linke Fuß.

Meine größte Schwäche ist... der rechte Fuß. Das ist nur mein Standbein. Eigentlich nur zum Bier holen geeignet (lacht).

Bei uns in der Kabine… ist immer gute Stimmung.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war…: mein erstes Tor in der Oberliga gegen Hilden. Das war die Saison 2023/2024, der 3. Spieltag. Das Spiel endete 2:2-Remis und ich habe den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt. Das war ein gutes Gefühl.

Das schönste Tor meiner Karriere war… das Tor gegen Homberg am 1. Spieltag der Saison 2024/2025. Am Sechzehner habe ich den Ball bekommen und diesen dann per Lupfer von Sechzehner-Kante ins lange Eck befördert. Geiles Ding!

Mein bester Mitspieler war... Arne Wessels. Mit ihm verstehe ich mich einfach blind. Aber Spieler wie Timo Brauer oder Yannik Geisler sind die Jungs, mit denen ich zusammenspiele und die in ihrer Karriere schon einiges erreicht haben.

Mein bester Trainer war... mein Vater Dirk Tönnies. Er war seit ich denken kann bisher auch mein einziger Trainer.

Mein schlechtester Trainer war... mein Vater (lacht). Wie gesagt: bislang mein einziger Trainer.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Lionel Messi. Mein erstes Trikot war aber eines von Philipp Lahm.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich Schonnebeck immer treu geblieben bin und immer mit meinen Freunden zusammenspielen wollte. Ab Sommer 2025 geht es dann nach Düsseldorf.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… Altenessen. Mit diesem Stadtteil verbinde ich meine Kindheit. Eine tolle Zeit.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Schalke - das sage ich meinem Papa zuliebe (lacht).

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? beides nicht so oft, wenn dann aber Club.

Natur- oder Kunstrasen? Natur.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Netflix.

Fußball im TV oder Stadion? Stadion.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Lionel Messi und Pep Guardiola.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Diese liegt wahrscheinlich erst vor mir. Wir haben Mallorca gebucht. Vielleicht wird das dann eine unvergessliche Aufstiegsparty auf "Malle".

Worüber können Sie lachen? mit meinen Mitspielern über alles. Der Humor in der Mannschaft ist ansteckend.

Mein bester Urlaub war? Mit meiner Familie. Grömitz 2018 oder auch Scharbeutz. Als Deutsche lieben wir die Ost- und Nordsee.

Was ist für Sie unverzichtbar? Meine Familie und meine Freundin.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? Wenn Artur Golubytskyi der DJ ist, dann wird Deutschrap gehört. Wenn Arne Wessels oder Robin Brandner auflegen, dann sind wir schnell im Schlagerbereich. Für jeden ist eigentlich immer etwas dabei.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrer Laufbahn anders machen? Ich denke schon, dass das jetzt alles aus einem guten Grund passieren sollte. Deshalb bin ich so zufrieden, wie es gelaufen ist.