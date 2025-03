Ex-Profi Marcus Feinbier machte sich vor allem in der 2. Bundesliga einen Namen. Unter anderem hinterließ er beim Wuppertaler SV und der SG Wattenscheid 09 seine Spuren.

Marcus Feinbier kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Als Teenager gewann er 1988 mit Bayer 04 Leverkusen den Uefa-Cup. Einen Namen machte sich der gebürtige Berliner danach aber vor allem als einer der Kultspieler in der 2. Bundesliga. In insgesamt 274 Partien im Unterhaus erzielte der frühere Mittelstürmer 90 Treffer für sechs verschiedene Vereine.

In einem Interview mit dem Portal 'transfermarkt.de' blickt der heute 55-Jährige auf seine Laufbahn zurück. 1993, als Feinbier noch auf seinen Durchbruch im Profifußball wartete, wechselte er von Hertha BSC zum Wuppertaler SV. Doch bei den Rot-Blauen schrieb er ein unglückliches Kapital und stieg aus der 2. Bundesliga ab. Dazu kam auch Verletzungspech. "Während meiner Zeit in Wuppertal habe ich mir mehrfach das Schlüsselbein gebrochen und war somit Monate raus", erinnert sich der Kultkicker.

Nach nur einer Saison beim WSV fand Feinbier bei Alemannia Aachen in die Erfolgsspur. "Der damalige Alemannia-Trainer Gerd Vom Bruch hat sich sehr um mich bemüht. Ich war durch meine Erfahrungen auch gereift. Ich wusste, wenn ich es hier nicht packe, kann ich meine Karriere beenden. Fortan habe ich noch härter trainiert und mich auch nie zufriedengegeben", so der 55-Jährige. Feinbier verbuchte für Aachen 39 Treffer in 62 Partien.

Der Ligakonkurrent SG Wattenscheid 09 wurde auf den gebürtigen Berliner aufmerksam und nahm ihn im Januar 1997 unter Vertrag. Mit 14 Toren in der Rückrunde der Saison 1996/97 schlug Feinbier direkt voll ein und war maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in die 2. Bundesliga zurückkehrte.

"Wattenscheid hatte mit Klaus Steilmann einen Präsidenten, der sich sehr um seinen Verein gekümmert hat. Die Bedingungen waren zur damaligen Zeit bundesligareif. Mit Franz-Josef Tenhagen und Hannes Bongartz waren zudem zwei Fußball-Legenden in den verantwortlichen Positionen, die den Verein auch geprägt haben. Für mich hatte der Klub Charme und Charisma", blickt Feinbier zurück.

Er erinnert sich auch an ein Angebot aus der Bundesliga. "Frank Pagelsdorf war bei mir zu Hause und wollte mich unbedingt zum HSV holen. Wattenscheid hat damals aber die utopische Summe von 3 Millionen DM als Ablöse aufgerufen. Damit war der Transfer vom Tisch."

Gerne denkt der Ex-Profi auch an eine weitere Sache in Wattenscheid zurück. "Der Ruf, dass es auf der Lohrheide die deutschlandweit beste Stadionbratwurst gab, kam nicht von ungefähr. Wir Spieler haben uns die gerne nach dem Spiel gegönnt. Auch brauchte ich als Berliner natürlich einmal die Woche meine Currywurst. Ansonsten habe ich mich sehr pflichtbewusst ernährt und entsprechend auf ungesunde Nahrung verzichtet."