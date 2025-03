Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga ist Hannover 96 beim FC Schalke 04 zu Gast. Vor einigen Jahren gab es bei diesem Spiel in Liga eins gleich neun Treffer. Weisse noch?

Am kommenden Freitag (14. März, 18.30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 in der Veltins-Arena Hannover 96. Die Gesamtbilanz spricht dabei klar für die Knappen, die den Zuschauern vor zwölf Jahren – damals noch im Oberhaus – mit den Niedersachsen ein wahres Spektakel lieferten.

Wir schreiben den 18. Januar 2013, die Rückrunde der Bundesliga wird von S04 und 96 eröffnet. Neu auf der Schalker Trainerbank: Jens Keller, der in der Winterpause das Amt von Huub Stevens übernommen hatte.

Und die 60.811 Zuschauer, die an diesem Freitagabend in die Arena gepilgert waren, ahnten in der ersten Hälfte wohl noch nicht, was da nach dem Seitenwechsel noch alles kommen sollte. Pausenstand: 1:0 für die Hausherren, Jefferson Farfan hatte kurz vor der Halbzeit die Führung für die Gastgeber erzielt.

Das war jedoch nur der Vorgeschmack auf einen wilden Schlagabtausch im zweiten Spielabschnitt. Den eröffneten die Gastgeber, der erst 19-jährige Julian Draxler stellte auf 2:0 (49.). Doch lange hielt der Schock bei den Gästen aus Niedersachsen nicht. Es folgten die Minuten des Szabolcs Huszti, der zunächst das 1:2 aus Sicht der Hannoveraner von da Silva Pinto auflegte (55.) und dann selbst den Ausgleich besorgte (59.).

Und es sollte dank dreier Treffer in knapp fünf Minuten noch wilder werden. Zwar spielten die von Mirko Slomka trainierten Gäste weiter stark auf, doch Marco Höger (64.) und Ciprian Marica (67.) stellten die Zwei-Tore-Führung für Schalke wieder her. Eine Vorentscheidung war Maricas Treffer nicht, da Huszti die Gäste wieder ran brachte (68.).

So wurde bis in die absolute Schlussphase gezittert. Das 5:3 durch Lewis Holtby, der zuvor bereits zwei Treffer aufgelegt hatte, besiegelte dann doch den Heimsieg für S04, der neunte und schönste Treffer blieb allerdings nochmal Hannover überlassen: Mame Diouf zauberte in der Nachspielzeit einen Fallrückzieher in den Kasten von Timo Hildebrand.

Die Spielzeit 2012/13 beendete Schalke unter Trainer Keller auf Platz vier und durfte in die Champions-League-Qualifikation, Hannover hatte als Tabellenneunter schon früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

So haben sie gespielt:

Schalke: Hildebrand – Fuchs, Matip, Höwedes, Uchida – Neustädter, Höger (73. Kolasinac) – Draxler (77. Barnetta), Holtby (90.+1 Raffael), Farfan – Marica. Trainer: Jens Keller.

Hannover: Zieler – Rausch, Djourou, Eggimann, Chahed – da Silva Pinto (77. Hoffmann), Schmiedebach (86. Kadah) – Huszti, Schlaudraff – Sobiech (71. Abdellaoue), Diouf. Trainer: Mirko Slomka.

Tore: 1:0 Farfan (44.), 2:0 Draxler (49.), 2:1 da Silva Pinto (55.), 2:2 Huszti (59.), 3:2 Höger (64.), 4:2 Marica (67.), 4:3 Huszti (68.), 5:3 Holtby (88.), 5:4 Diouf (90.+2).

Schiedsrichter: Deniz Aytekin.

Zuschauer: 60.811.