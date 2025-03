Heute vor zwei Jahren kam es zum bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund und somit zum letzten Revierderby zwischen beiden Vereinen.

Revierderbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gehören zu den größten Duellen in Deutschland. Die gewaltige Rivalität, die beide Vereine verbindet, verspricht immer wieder hitzige Begegnungen, die bei Fans im Ruhrgebiet zu großer Vorfreude und Beliebtheit führt. Es ist das wohl bekannteste Derby in ganz Deutschland.

Heute vor genau zwei Jahren, am 11. März 2023, kam es zum bislang letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Die Königsblauen empfingen die Dortmunder am 24. Spieltag zum Revierderby in der ausverkauften Veltins Arena. Es war das 100. Bundesliga-Derby und insgesamt bereits das 160. Aufeinandertreffen zwischen den Teams.

Dortmund war im Vorfeld der klare Favorit dieser Partie gegen die mitten im Abstiegskampf steckenden Schalker. Zunächst lief alles wie von den meisten erwartet: Ein Distanzschuss von Nico Schlotterbeck brachte die Dortmunder noch kurz vor der Pause in Führung. Nach dieser kam S04 jedoch durch Marius Bülter zum Ausgleich. Nur zehn Minuten danach ging Dortmund erneut in Führung – diesmal durch Raphael Guerreiro. Doch der einwechselte Kenan Karaman, heutiger Schalke-Kapitän, köpfte etwa zehn Minuten vor Schluss zum erneuten Ausgleich ein. Das doppelte Comeback ließ die Veltins-Arena beben.

So spielten beide Teams: FC Schalke 04: Fährmann - Brunner , Yoshida, Jenz, Matriciani – Krauß (74. balanta) , Kral, Zalazar (68. Karaman) , Aydin (74. Mohr) , Bülter - Mi. Frey (74. Terodde) Fährmann - Brunner , Yoshida, Jenz, Matriciani – Krauß (74. balanta) , Kral, Zalazar (68. Karaman) , Aydin (74. Mohr) , Bülter - Mi. Frey (74. Terodde) Trainer: Thomas Reis Borussia Dortmund: A. Meyer - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro , Malen (80. Reyna), Gittens (68. Dahoud) - Haller (80. Modeste) Trainer: Edin Terzic Schiedsrichter: Marco Fritz Zuschauer: 61. 571

Was vielen Schalke-Fans noch in guter Erinnerung sein dürfte: Henning Matriciani packte in der 90. Minute eine Monster-Grätsche aus, mit der er die Dortmunder Führung kurz vor Schluss verhinderte. Die Fans feierten vor allem ihn als Derbyhelden.

Ein intensives Aufeinandertreffen endete also 2:2 – ein Ergebnis, das den Knappen im Kampf um den Klassenerhalt zunächst weiter Hoffnung gab, während Dortmund einen ersten Dämpfer im Titelrennen hinnehmen musste. Für beide Klubs endete die Saison denkbar bitter.

Schalke stieg trotz einer starken Rückrunde in die 2. Liga ab. Auch für Dortmund war das Unentschieden letztlich zu wenig im Kampf um die Meisterschaft. Diese verpasste man am letzten Spieltag knapp aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem FC Bayern.

Bis es wieder zu dem beliebten Derby kommt, müssen sich die Fans beider Vereine wohl noch gedulden. Während der BVB weiter um die Champions-League-Plätze mitspielt, steckt Schalke im unteren Tabellenmittelfeld fest. Eine Rückkehr ins Oberhausen scheint aktuell in weiterer Ferne zu stehen.