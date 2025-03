Dieter Hecking gewann noch nicht oft in München. Aber gleich bei seinem ersten Trainer-Gastspiel beim FC Bayern blamierte er den Rekordmeister. Weisse noch?

Auf Dieter Hecking wartet am Samstag die wohl unangenehmste Aufgabe eines Bundesliga-Trainers. Er gastiert mit dem VfL Bochum beim FC Bayern (15.30 Uhr, RS-Liveticker). Für Hecking ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister in seiner Amtszeit beim Revierklub.

Aber natürlich ist es für den erfahrenen Coach bei weitem nicht das erste Aufeinandertreffen mit den Münchenern. Schon bei 27 Pflichtspielen gegen die Bayern stand er an der Seitenlinie. Zwei Drittel der Partien gingen verloren, dazu kommen sechs Siege und drei Unentschieden.

In München konnte Hecking erst zweimal gewinnen. Der erste Sieg gelang ihm prompt bei seinem ersten Gastspiel in München. Mit Hannover 96 setzte er sich am 8. November 2006 mit 1:0 in der Allianz-Arena durch. Und womöglich dient der damalige Abend als Mutmacher für Bochum. Denn die Hannoveraner steckten damals ebenfalls tief im Tabellenkeller, belegten sogar den letzten Platz.

Doch Heckings Team gelang es, das Starensemble um Oliver Kahn, Mark van Bommel oder Roy Makaay zu bezwingen. Vor allem dank eines defensivstarken Auftritts - und dem goldenen Tor von Szabolcs Huszti, der kurz vor der Pause auf Vorlage von Jiri Stajner traf.

Für die von Felix Magath trainierten Münchener war es die erste Heimniederlage der Saison und eine Blamage. Für Hannover war es derweil der erste - und bis heute einzige - Sieg in München. Die 96er hielten am Saisonende als Elfter die Klasse, die Bayern landeten auf Platz vier.

Fünf weitere Erfolge feierte Hecking im Laufe seiner Karriere gegen den FCB. Unter anderem in der Saison 2014/15, als sein VfL Wolfsburg die Rot-Weißen zunächst mit 4:1 in der Liga und dann nach Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale schlug.

Aber in München gewann Hecking nur ein weiteres Mal - bei seinem bisher letzten Auftritt in der bayrischen Landeshauptstadt. Das war im Oktober 2018 beim 3:0 mit Borussia Mönchengladbach. Sollte Hecking am Samstag mit Bochum einen weiteren Erfolg hinzufügen, käme es einer Sensation gleich.