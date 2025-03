Heute vor zehn Jahren gelang es der letzten deutschen Mannschaft im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid zu gewinnen. Das Kunststück gelang dem FC Schalke 04.

Genau zehn Jahre ist es her, dass eine deutsche Mannschaft zuletzt Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu besiegen konnte. Doch es war nicht etwa der FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber vor einem Jahrzehnt gelang dies dem FC Schalke 04. Bis heute ist dieses Spiel vielen Fans in guter Erinnerung.

Es war der 10. März 2015 – die Königsblauen reisten zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals in die spanische Hauptstadt. Die Mannschaft stand unter Zugzwang. Da sie das Hinspiel in Gelsenkirchen 0:2 verlor, musste ein Sieg her. Die Hoffnung bei den Schalkern war nicht besonders hoch, im Vorfeld sprachen einige von Schadensbegrenzung.

Allerdings gelang es Schalke durch Christian Fuchs früh in Führung zu gehen. Ein Viertelfinaleinzug schien plötzlich möglich. Jedoch traf nur kurze Zeit später Cristiano Ronaldo zum Ausgleich. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein in Halbzeit eins. Klaas Jan Huntelaar erhöhte erneut für Schalke, bevor wieder Ronaldo das Ergebnis egalisierte.

Als Karim Benzema kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit das Spiel zugunsten des Titelverteidigers drehte, schien alles entschieden. Leroy Sané, heutiger Bayern-Spieler, traf bei seinem Champions-League Debüt zum Ausgleich, bevor Huntelaar kurz vor Schluss das 4:3 erzielte.

Die Aufstellungen beider Teams: Real Madrid: Casillas – Arbeloa (83. Nacho), Pepe, Varane, Fabio Coentrao (58. Marcelo)- Kroos, S. Khedira (58. Modric), Isco - Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema Trainer: Carlo Ancelotti FC Schalke 04: Wellenreuther - Höwedes, Matip, Nastasic – Barnetta (81. Uchida), Fuchs, Neustädter, Höger (57. Goretzka), M. Meyer - Choupo-Moting (29. Sané), Huntelaar Trainer: Roberto di Matteo Zuschauer: 69.986 Schiedsrichter: Damir Skomina

Für das Weiterkommen reichte es trotz des Sieges nicht. Ein einziges Tor fehlte den Knappen für die Sensation. Die Begegnung im März 2015 war bis dato das letzte Schalker Spiel gegen die Königlichen. Bis es wieder so weit ist, müssen sich die Fans des heutigen Zweitliga-Klubs wohl auch noch länger gedulden. Aktuell ist Schalke weit entfernt von solchen Nächten. Statt Champions-League gegen Real Madrid heißen die Gegner in der 2. Bundesliga Ulm, Braunschweig oder Elversberg.

Die Begegnungen deutscher Vereine mit Real Madrid seit 2015:

Viertelfinale 2015/16: Real Madrid vs. VfL Wolfsburg 3:0

Gruppenphase 2016/17: Real Madrid vs. Borussia Dortmund 2:2

Viertelfinale 2016/17: Real Madrid vs. Bayern München 5:4 n.V.

Gruppenphase 2017/18: Real Madrid vs. Borussia Dortmund 3:2

Halbfinale 2017/18: Real Madrid vs. Bayern München 2:2

Gruppenphase 2020/21: Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach 2:0

Gruppenphase 2022/23: Real Madrid vs. [b]RB Leipzig[b] 2:0

Gruppenphase 2023/24: Real Madrid vs. [b]Union Berlin[b] 1:0

Achtelfinale 2023/24: Real Madrid vs. [b]RB Leipzig[b] 1:1

Halbfinale 2023/24: Real Madrid vs. [b]Bayern München[b] 2:1

Gruppenphase 2024/25: Real Madrid vs. [b]VfB Stuttgart[b] 3:1

Gruppenphase 2024/25: Real Madrid vs. [b]Borussia Dortmund[b] 5:2