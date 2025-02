Für den FC Kray jährt sich der 2. Sieg gegen RWE in der Regionalliga 2015. Über eine legendäre Saison, Party in der Mupa, Verschanzen in der Kabine und warum der Traum dann doch aus war.

Was nach all den Jahren betrachtet genau das „Wunder von Kray“ ausmachte, darüber lässt sich streiten. Waren es die beiden Siege des kleinen FC Kray gegen den großen Stadtrivalen Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West 2014/2015? War es der gelungene Klassenerhalt am Ende der Saison? Oder war es die Tatsache, dass die Krayer überhaupt mal in der Regionalliga mitspielten?

Zwischen 2012 und 2016 war der FC Kray drei Spielzeiten lang viertklassig, bereits der erste Aufstieg 2012 eine Sensation. „Aber man muss heute auch einfach mal sagen, das war alles eine Nummer zu groß für uns“, findet Frank Diedirichs. Das FCK-Urgestein erlebte die ganze Geschichte als Pressesprecher hautnah mit, die zwei Derbytriumphe in einer Saison gegen RWE waren der zwischenzeitliche Höhepunkt dieses Krayer Höhenflugs.

„Hätte uns vorher wer angeboten, dass wir beide Spiele gegen RWE nur mit einem Tor Unterschied verlieren, hätten wir das alle gekauft.“ Dann aber wurden es am 5. September 2014 ein 4:2 und am 27. Februar 2015 ein 1:0 für den „Regionalliga-Zwerg“ aus dem Essener Norden. „Wir haben jeweils gefühlt zwei Tage durchgefeiert“, erzählt Diedirichs. Vor allem nach dem 4:2 habe es die Mannschaft in einem VIP-Raum eines Essener Clubs krachen lassen, munkelt man seitdem. „Ich glaube, die Mupa war das. Vielleicht war das aber auch erst zum Klassenerhalt.“ Die ganze Feierei hat die Erinnerungen verschwimmen lassen.

An die beiden Partien erinnert sich der 53-Jährige dafür umso genauer. An die jeweils rund 8.000 Zuschauer auf den Rängen im Stadion Essen (der FC Kray durfte sein Heimspiel auch an der Hafenstraße austragen), wie das kleine ehrenamtliche Team der Krayer im Hinspiel eine so große Veranstaltung gemeinsam stemmte – „Das war schon eine Super-Leistung aller Beteiligten.“ – und an das Traumtor von Ömer Akman zum 1:0-Sieg im Rückspiel, das sich jetzt zum zehnten Mal jährt.

Ex-Krayer Vincent Wagner: „Siege gegen RWE waren persönliche Genugtuung“

Daran erinnert sich auch Vincent Wagner, damals Innenverteidiger in Kray, sehr gut zurück: „Da hatten wir viel Matchglück. Es war ein Spiel auf ein Tor, wir haben geschickt und mit viel Leidenschaft verteidigt, und vorne hat uns dann das Traumtor von Ömer aus 30 Metern geholfen. Das erste Spiel haben wir aber verdient gewonnen. Da hat uns RWE nicht für voll genommen.“

Für den jetzigen Trainer der TSG Hoffenheim II waren die beiden Duelle aufgrund seiner eigenen RWE-Vergangenheit eine spezielle Geschichte. Im Jahr zuvor wurde er als Spieler bei RWE aussortiert. „Es schlugen zwei Herzen in meiner Brust, und ich musste im Stadion zunächst die richtige Kabine finden. Die Siege, und als mir RWE-Sportvorstand Uwe Harttgen und Marc Fascher nach den Spielen gratulieren mussten, waren aber schon tolle Momente. Das muss ich zugeben.“ Eigentlich sei es sein Ziel gewesen, mit den Rot-Weissen in die 3. Liga aufzusteigen. Sieben Jahre später gelang ihm das dann zumindest als Interims-Co-Trainer von RWE.

Essener Derby 2015: FC Kray musste sich vor wütenden RWE-Fans verstecken

Ein Genugtuung erlebte wiederum auch der bekennende Schalker Frank Diedirichs: „Es war bei beiden Spielen schön mit anzusehen, wie unruhig die RWE-Fans auf den Rängen wurden.“ Zwischen den Anhängern von Kray und Rot-Weiss Essen gibt es traditionell zwar Schnittmengen, 2014 und 2015 war es mit der Harmonie aber temporär vorbei. Das wusste auch der damalige FCK-Spieler Ilias Elouriachi dem Reviersport zu berichten: „Danach (dem 2. Krayer Sieg 2015, Anm. d. Red.) mussten wir eine Stunde in der Kabine bleiben, weil die RWE-Fans die stürmen wollten. Was für ein Gefühl. Viele von uns waren ja selbst RWE-Fans.“

Am Ende konnte der Mannschaft das Verschanzen in der Kabine recht sein, denn der Arbeitssieg gegen den großen Stadtrivalen war immens wichtig. Der FC Kray hielt die Klasse, spielte eine weitere Saison Regionalliga. 2016 gelang das jedoch nicht mehr. Relativ sang- und klanglos ging es mit gerade einmal 18 Punkten als Tabellenvorletzter runter. „Wir hatten das kleinste Etat. Das wir die Liga überhaupt einmal halten konnten, das war für mich das eigentliche Wunder von Kray“, resümiert Frank Diedirichs.

Fußball in Essen: Überhaupt Platz für zwei Profi-Vereine?

Betrachte er es ehrlich, sei ein Verein wie der FC Kray, mittlerweile Landesligist, mit seinen Strukturen und seinem Umfeld maximal Oberliga-geeignet. „Die Tauglichkeit des eigenen Stadions ist das Entscheidende, um Regionalliga zu spielen“, so der Krayer Medienverantwortliche. „Das haben wir am eigenen Leib erfahren, als wir bis zum Umbau in Kray zum Uhlenkrug mussten. Das nimmt dir quasi das Heimrecht. Und man muss von jetzt auf gleich in einer ganz anderen, größeren Umgebung arbeiten.“

Wahrscheinlich sei in der ganzen Sportstadt Essen heutzutage grundsätzlich nur noch Platz für einen Fußballverein, der unter Profi-Bedingungen existieren könne, philosophiert Diedirichs weiter. „Selbst wenn man Erfolg hat, woher kommt das Geld? Die Sponsoren sind bei RWE. Für die Stadtteilvereine bleibt da wenig übrig.“ Was in Kray bleibt, sind die Momente von damals. Die kann allen, die dabei waren, niemand mehr nehmen.