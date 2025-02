In der Saison 2008/2009 kam es zum ersten Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und der TSG Hoffenheim. Dieses Spiel markiert den ersten und letzten Sieg der Hoffenheimer in Bochum.

Den VfL Bochum erwartet am Wochenende (01. März) ein wichtiges Spiel. Am 24. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfL die TSG Hoffenheim zum Heimspiel im Ruhrstadion.

Für beide Vereine ist die Partie von hoher Bedeutung. Bochum will sich von den Abstiegsplätzen befreien, während Hoffenheim den Abstand von sieben Punkten zur gefährlichen Zone weiter ausbauen will.

Kurioser Fakt: Nicht eine der elf Begegnungen endete mit einem Remis. Die Bochumer konnten bisher sechs Siege verzeichnen, die Hoffenheimer dagegen nur fünf. Die letzten fünf Partien setzte sich immer die Heimmannschaft durch.

Wenn man aus Bochumer-Sicht diesen Trend und die Heimbilanz gegen die TSG betrachtet, dürfte man optimistisch in die Partie gehen. Fünfmal trafen beide Teams in Bochum aufeinander, viermal gingen die Bochumer als Sieger vom Platz. Nur einmal mussten sie sich geschlagen geben.

So spielten die beiden Teams: VfL Bochum: Fernandes - Fuchs - Pfertzel - Yahia - Azaouagh - Dabrowski - Freier (72. Hashemian) - Grote (88. Zdebel) - Maltritz - Schröder – Kaloglu 1899 Hoffenheim: Haas - Beck - Compper - Ibertsberger - Davidson - Gustavo (72. Vorsah) - Eduardo (82. Teber) - Salihovic (46. Weis) - D. Ba - Ibišević - Obasi Schiedsrichter: Peter Gagelmann

In der Saison 2008/2009 kam es zum ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Geschichte. Hoffenheim gelang mit Ralf Rangnick, heutiger Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, ein Durchmarsch aus der Regionalliga Süd in die 1. Bundesliga. Am 29.10.2008 empfingen die Bochumer die Hoffenheimer am zehnten Spieltag im heimischen Stadion. 24.400 Zuschauer verfolgten die erste Begegnung zwischen beiden Vereinen.

Dennis Grote, heutiger Spieler für VfL Bochum II in der Oberliga Westfalen, erzielte zunächst die frühe Führung für die Gastgeber. Mit dieser ging die Rangnick-Elf auch in die Pause. Innerhalb von sieben Minuten drehten die Gäste in Halbzeit zwei jedoch das Spiel und schenkten den Bochumern durch Ba, Ibisevic und Carlos Eduardo drei Tore ein. Dabei blieb es auch und der Endstand lautete 1:3.

Überraschend: Hoffenheim als Aufsteiger verteidigte durch den Sieg die Tabellenspitze vor dem amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV. Am Ende der ersten Bundesliga Saison reichte es für einen siebten Platz.

Bochum hingegen rutschte durch die Niederlage auf den Relegationsplatz, beendete die Saison aber auf dem 14. Platz, nachdem sie sich lange im Abstiegskampf befanden.

Geht man nach den Statistiken der bisherigen Duelle, könnte die Zuschauer ein torreiches Spiel erwarten. In zehn von elf Partien zwischen dem VfL und der TSG fielen mindestens drei Tore, durchschnittlich sogar 3,9 Tore.