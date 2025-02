Am Freitagabend (28. Februar) ist der SC Preußen Münster erstmals zu Gast in der Veltins-Arena. Der letzte Sieg der Münsteraner in Gelsenkirchen liegt jedoch schon eine lange Zeit zurück.

Wenn man Preußen-Münster-Fans fragen würde, wann ihr Verein zuletzt auf Schalke gewonnen hat, werden sich viele vermutlich nicht mehr daran erinnern können.

Es war der 10. September 1989 – der FC Schalke 04 empfing den SC Preußen Münster am 8. Spieltag der 2. Bundesliga zum Heimspiel.

Es war kein Spiel, das besonders viele Tore versprach. Zur Pause stand es noch 0:0 zwischen beiden Teams, doch in der zweiten Halbzeit erzielte Ulrich Gäher das entscheidende und einzige Tor der Partie. In der 54. Minute köpfte er den Ball ins Tor und sicherte so den 1:0-Sieg für seinen Klub. Mit dem knappen Erfolg schob sich Münster nach dem Spieltag in der Tabelle sogar an den Schalkern vorbei.

Es war bereits der zweite Sieg in Folge in einem Auswärtsspiel gegen Schalke, jedoch auch bis dato der letzte. Denn seit dieser Begegnung kam es nur noch zu einem weiteren Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen, etwa ein Jahr später zur Saison 1990/91, welches die Knappen für sich entscheiden konnten.

So spielten beide Teams: Schalke: Vollack – Müller – Prus, Schacht – Luginger, Goldbaek, Anderbrügge, Borodjuk, Belarbi – Sendscheid, Edelmann Münster: Winter – Knauer – Posipal, Römer, Brinkmann – Bremser (88. Koop), Gräbener, Riechmann, Gäher, Beckstedde – Fleige (89. Pickenäcker) Schiedsrichter Dieter Brilenbach

Der FC Schalke beendete die Saison 1989/90 auf dem fünften Tabellenplatz. Ein Jahr später stiegen sie als Zweitligameister wieder in die Bundesliga auf.

Der SC Preußen Münster, der in dieser Saison erst in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, stand nach dem 34. Spieltag auf dem 12. Tabellenplatz.

Interessant: Beim letzten Sieg von Münster wurde noch im Parkstadion gespielt. Die Veltins-Arena wurde erst im August 2001 fertiggestellt. Seitdem gab es kein Meisterschaftsduell zwischen Schalke und Münster, das in Gelsenkirchen und somit in der Veltins-Arena stattfand. Damals kamen 41.500 Zuschauer zur Partie ins Parkstadion.

Nach über 30 Jahren kommt es nun erstmals wieder zu einer Pflichtspielbegegnung im Ruhrgebiet – wieder in Liga zwei. Der SC Preußen Münster hat dort am Wochenende die Chance nach langer Zeit wieder einen Sieg einzufahren. Die Zuschauer erwartet ein brisantes Duell. Beide Teams kämpfen noch um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg könnte Münster bis auf einen Zähler an die Königsblauen rankommen.