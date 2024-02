Nach der verspielten Meisterschaft im Revierderby 2006/2007 traf der FC Schalke 04 erneut auf Borussia Dortmund. Der S04 nutzte die Chance und bezwang den BVB mit 4:1. Weisse noch?

Die Saison 2006/2007 hätte mit der deutschen Meisterschaft für den FC Schalke 04 enden können. Ausgerechnet Revier-Rivale Borussia Dortmund ließ die königsblauen Träume platzen und sorgte mit einem 2:0 gegen die Gelsenkirchener dafür, dass der Traum nicht Wirklichkeit wurde.

Gerade einmal vier Monate war dieses Ereignis am 18. August 2007 her. Der Tag, an dem die Pott-Klubs in der Saison 2007/2008 am 2. Spieltag das nächste Mal aufeinander trafen. Die Chance auf eine Revanche für die Blau-Weißen in der heimischen Veltins-Arena.

Die bessere Ausgangslage hatten die Schalker ebenfalls. Während die Königsblauen am ersten Spieltag mit einem 2:2 beim amtierenden Meister VfB Stuttgart mithalten konnten, musste der BVB eine 1:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg hinnehmen.

Im damaligen Derby-Kader der Schalker waren einige, denen noch eine große Karriere bevorstehen sollte. Manuel Neuer und Mesut Özil kamen bereits in der Saison 2006/2007 als Eigengewächse der Schalker Jugendabteilung empor und schnupperten in dieser Saison weiter Profi-Luft.

Ein weiterer namhafter Spieler, der eines Tages einen Marktwert von 70 Millionen Euro haben sollte, war der erst 19 Jahre alte Ivan Rakitic, der für fünf Millionen Euro aus Basel kam. Schalke-Trainer zu der Zeit war Mirko Slomka.

Für die Dortmunder liefen unter anderem der spätere Weltmeister Roman Weidenfeller im Tor, Dédé als Linksverteidiger und Rechtsaußen Jakub Blaszczykowski auf, an der Seitenlinie stand Thomas Doll.

Frühe Führung für den S04 im Revierderby

Der S04 machte es von Beginn an gut, war wach und hatte mehr Spielanteile. Bereits in der elften Minute gingen die Knappen durch den Brasilianer Marcelo Bordon in Führung, ehe die Hausherren in der 31. Minute durch ein direktes Freistoßtor von Christian Pander die Führung ausbauten.

Mit dem deutlichen Zwei-Tore-Rückstand ging es für die Borussia in die Kabine. Doch auch nach der Pause lief das Spiel weiter für Schalke. In der 59. Minute erhöhte Fan-Liebling Gerald Asamoah auf 3:0.

In einer passiven Phase der Gastgeber verkürzten die Gäste durch Nelson Valdez auf 1:3. Doch Schalke ließ sich davon nicht beirren und vergrößerte den Vorsprung wieder zum 4:1-Endstand. Eine gelungene Revanche für den Vizemeister.

Die Statistik zum Spiel FC Schalke 04: Neuer- Rafinha, Bordon, Krstajic, Pander, Ernst, Bajramovic (76.Grossmüller), Kobiashvili, Rakitic (82. Minute), Asamoah (67. Lövenkrands), Kuranyi Neuer- Rafinha, Bordon, Krstajic, Pander, Ernst, Bajramovic (76.Grossmüller), Kobiashvili, Rakitic (82. Minute), Asamoah (67. Lövenkrands), Kuranyi Borussia Dortmund: Weidenfeller- Kringe, Wörns, R. Kovac, Dédé, Kruska, Tinga, Blaszczykowski (76. Minute Smolarek), Buckley (65. Minute Federico), Klimowicz (46. Minute Valdez), Petric Tore: 1:0 Bordon (11.), 2:0 Pander (31.), 3:0 Asamoah (59.), 3:1 Valdez (66. Minute), 4:1 Kuranyi (78.) Schiedsrichter: Knut Kircher Zuschauer: 61.482

Auch das Rückspiel im Signal Iduna Park gewannen die Schalker, diesmal mit 3:2. Die Spielzeit 2007/2008 beendete der FC Schalke hinter dem FC Bayern München und Werder Bremen auf dem dritten Platz. Für die Dortmunder war nur ein 13. Tabellenplatz drin.

Rakitic zog von Spanien nach Saudi-Arabien weiter

Und wie ging es für den 19-jährigen Kroaten auf Seiten der Schalker weiter? Rakitic verließ die Bundesliga 2011 in Richtung Spanien zum FC Sevilla. Von da zog es ihn weiter nach Barcelona, wo er zwischenzeitlich einen Marktwert von 70 Millionen Euro hatte. 2020 kehrte der Kroate nach Sevilla zurück. Seit 2024 spielt er für den saudi-arabischen Verein Al-Shabab.