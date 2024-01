2007 war die Lage beim 1. FC Köln noch schlimmer als aktuell. Ein Grund: Ein Karnevals-Desaster in Essen. Weisse noch?

Am Samstag trifft Rot-Weiss Essen um 14 Uhr in einem Testspiel auf den Bundesligisten 1. FC Köln. Knapp 6000 Zuschauer werden erwartet.

Mit den Kölnern kommt ein Gegner, für den es gerade alles andere als gut läuft. Abstiegsplatz in der Bundesliga, Trainer Steffen Baumgart weg, zudem wurde dem FC eine Transfersperre von zwei Transferperioden aufgebrummt. Schlimmer kann es kaum kommen, sollte man denken. Doch da vergisst man vielleicht die Saison 2006/2007. Weisse noch?

Wir sind in der Saison 2006/2007. Der 1. FC Köln spielt nach dem Abstieg aus der Bundesliga mal wieder im Unterhaus, zuvor gab es nur sieben Siege aus 34 Partien.

Doch auch hier will es nicht laufen. Eine derart schlechte Zweitliga-Spielzeit hatte Köln noch nicht hingelegt. Da half auch das Comeback von Trainer Christoph Daum nicht, der im November 2006 zum FC zurückkehrte - und am 18. Februar eine denkwürdige Pleite an der Essener Hafenstraße kassierte.

Diese RWE-Mannschaft schoss Köln vom Feld 8. Februar 2007: Rot-Weiss Essen: Zaza - S. Lorenz, Kläsener (86. Bemben), Hysky, Bieler - Barut, Lorenzon, Özbek, Kiskanc (84. Epstein) - Boskovic, Serkan Calik (80. Okoronkwo). Trainer: Lorenz-Günter Köstner. 1. FC Köln: S. Wessels - Haas (46. Chihi), Alpay (57. Mitreski), Fabio Luciano, Johnsen - Sinkiewicz, Lagerblom, Scherz, Broich, André (46. Helmes) - Tiago. Trainer: Christoph Daum. Schiedsrichter: Michael Weiner. Tore: 1:0 Kiskanc (16.), 2:0 Boskovic (39.), 3:0 Calik (41.), 4:0 Barut (54.), 5:0 Boskovic (69.). Gelbe Karten: Özbek, Lorenzon, Boskovic - Sinkiewicz, Scherz. Zuschauer: 16.152.

In Köln herrschte Hochbetrieb, der Höhepunkt der fünften Jahreszeit stand bevor. Am Karnevalssonntag musste Köln zu RWE - mit einem Dreier hätte man noch einmal vorsichtig nach oben schauen können.

Doch es kam alles anders. Mit 5:0 demontierte Rot-Weiss Essen den 1. FC Köln. Bereits zur Pause stand es 3:0 - jeder durfte mal treffen. Serkan Calik erinnerte sich auf RS-Nachfrage: "Da haben wir den 1. FC Köln demoliert. Es war unfassbar. Ich habe einiges in der Karriere erlebt. Aber das war ein absolutes Highlight. Die Hafenstraße war ausverkauft und die Stimmung brutal. Echter Hafenstraßen-Flair - unglaublich, geil."

Die Stimmung war auch deshalb so stark, weil die Kölner Kurve komplett voll war. Und laut - am Ende aber nur mit bissigem Galgenhumor (siehe YouTube-Video). "Allez, allez, Deutscher Meister FC", schallte es aus dem Kölner Block, der nur mit Ironie ertragen konnte, dass der Traditionsverein im Mittelfeld der 2. Bundesliga umherdümpelte.





Dementsprechend ist die Lage aktuell noch besser, denn der Klassenerhalt kann noch gelingen, der neue Trainer Timo Schultz muss keinen großen Rückstand aufholen. In Essen kann man sich das erste bisschen Selbstvertrauen holen nach einer verkorksten Hinrunde.