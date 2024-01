Im Trikot des FC Kray verzauberte Ilias Elouriachi jahrelang die Fans des Essener Amateurfußballs. Nun stellt sich der 32-Jährige dem RevierSport-Fragenkatalog.

Ilias Elouriachi ist einer der besten Essener Amateurfußballer des letzten Jahrzehnts und eine Legende des FC Kray. Der Edeltechniker war maßgeblich an den größten Erfolgen der Krayer Vereinsgeschichte beteiligt und schaffte einst mit dem Klub den sensationellen Durchmarsch in die Regionalliga.

Elouriachi bestritt für seinen Heimatverein in 14 Jahren insgesamt 81 Regionalliga-Spiele, 78 Partien in der Oberliga und 118 Duelle in der Landesliga (davon 30 in der Niederrheinliga – bis 2012 sechsthöchste Spielklasse) und erzielte 60 Treffer. Seit 2021 schnürt der heute 32-Jährige die Schuhe für den Landesligisten SpVgg Steele.

Was sein schönster Karrieremoment war und warum er kein Profi wurde, erklärt "Ele" im RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... meine Technik. Die Schussfinte oder wie viele auch sagen Elefinte.

Meine größte Schwäche ist... schon immer das Tempo.

Bei uns in der Kabine… gibt es jedes Mal einen Kampf bei der Kiste um die ISO-Getränke.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… da waren wirklich einige dabei. Wenn ich mich entscheiden muss, dann für die Aufstiegsspiele gegen den KFC Uerdingen, aber auch die zwei Siege in einer Saison gegen RWE mit dem FC Kray.

Das schönste Tor meiner Karriere war… die beiden Tore in der Relegation gegen Uerdingen (Hin- und Rückspiel). Um aber Ente Lippens zu zitieren: "Ich habe nie eine Torchance überhastet vergeben. Lieber habe ich sie vertändelt." Das trifft auch auf mich zu (lacht).

Mein bester Mitspieler war... Yassine Bouchama. Ich muss sagen, ich habe echt mit einigen geilen Spielern zusammengespielt, würde mich da aber für Yassine entscheiden. Er hat mich aber auch einige graue Haare gekostet (lacht). Für mich ist Yassine wie mein kleiner Bruder.

Meine besten Trainer waren Dirk Wißel und Lars Krüger, weil… die Erfolge beim FC Kray auf ihre Handschrift zurückzuführen sind. Wir haben im 3-4-3-System einen Angriffsfußball gespielt, für den wir von vielen im Essener Amateurfußball bewundert wurden. Beide sind nicht nur vom Fußballwissen, sondern auch menschlich Weltklasse-Typen. Es hat großen Spaß gemacht, unter den beiden zu spielen. Ich glaube auch, dass es Dirk und Lars in den Profibereich geschafft hätten, wenn sie nicht an ihre guten Jobs gebunden gewesen wären.

Mein schlechtester Trainer war, weil... das behalte ich für mich. Ich bin nicht der Typ, um andere bloßzustellen.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Ronaldinho und Zidane. Das waren Zauberer.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… da sind wir bei meiner größten Schwäche, dem Tempo. Leider war ich auch zu verletzungsanfällig. Mein Körper ist nicht für den Profifußball geeignet.

Das Beste am Ruhrgebiet sind… die vielen Fußball-verrückten Menschen – im positiven Sinne.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Ganz klar Dortmund.

Bier oder Wasser? Da ich kein Alkohol trinke, natürlich Wasser. Am liebsten trinke ich aber Mezzo Mix.

Club oder Kneipe? Club

Natur- oder Kunstrasen? Kunstrasen. Auf Naturrasen habe ich zu oft mit Muskelproblemen zu kämpfen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Netflix. Im Bett ist es am gemütlichsten, vor allem zu der Jahreszeit.

Fußball im TV oder Stadion? TV.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen?

Cristiano Ronaldo. Ich würde zwar kein Bier mit ihm trinken, aber vielleicht eine Apfelschorle. Er hat wirklich alles für den maximalen Erfolg gegeben und ist das beste Beispiel, dass sich hartes Training auszahlt.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt – und warum?

Natürlich mit Kray nach dem Aufstieg in die Regionalliga. Das war eine geile Fahrt. Man muss dafür schon die richtige Truppe haben – und die hatten wir zu der Zeit definitiv! Das sage ich ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Was bis heute nicht geklärt ist: Wer hat die Kamera von Herrn Oberholz kaputt gemacht? Ich bleib bei der Meinung, dass er gestolpert ist.

Worüber können Sie lachen?

Über eigentlich fast alles.

Mein bester Urlaub war?

In Marokko.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Familie ist unverzichtbar und steht mit der Gesundheit wirklich an aller erster Stelle.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Ich höre eigentlich fast alles. In der Kabine legt unser kolumbianischer DJ Camillo meistens RnB-Musik auf. Die jungen Leute hören ja leider keine Schlager mehr…

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Ich würde wirklich alles genau so machen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich bin wirklich sehr glücklich mit dem, was ich bisher alles erlebt habe.