Weisse noch? Als RWO die älteste Startelf der Zweitliga-Geschichte stellte

Im Januar 2002 bot Rot-Weiß Oberhausen bei Union Berlin die älteste Startelf der Zweitliga-Geschichte auf. Weisse noch?

Ende Januar 2002, ein kalter Freitagabend in der Hauptstadt. Rot-Weiß Oberhausen gastiert vor knapp 7500 Zuschauern bei Union Berlin.

Nach drei Pleiten in Serie brauchen die Kleeblätter dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze der 2. Bundesliga zu halten. Doch RWO verliert das Flutlichtspiel an der Alten Fösterei mit 1:3 und rutscht ans Tabellenende.

Viel blieb aus Oberhausener Sicht von diesem Abend nicht in Erinnerung. Was Trainer Aleksandar Ristic noch nicht geahnt haben wird: Die Mannschaft, die er gegen Union ins Rennen schickte, ist auch mehr als 20 Jahre später die älteste, die jemals in der eingleisigen 2. Bundesliga auf dem Rasen stand.

32,5 Jahre betrug das Durchschnittsalter der elf Rot-Weißen. Dieser Höchstwert ist bis heute unerreicht. Jüngster Oberhausener war Stürmer Angelo Vier mit 29 Jahren, Daniel Ciuca mit 35 der älteste. Die Startelf des Gegners war im Schnitt rund vier Jahre jünger.

So spielte RWO damals Oliver Adler (34) - Daniel Cuica (35), Dejan Raickovic (34), Peter Quallo (30) - Frank Scharpenberg (30), Jürgen Luginger (34), Thorsten Judt (30), Fabrizio Hayer (32), Jörg Lipinski (34) - Adis Obad (30), Angelo Vier (29)

Erst als Ristic nach Beginn der zweiten Halbzeit reagierte, senkte sich der Altersschnitt. Mike Riepitsch (27), Daniel Cartus (23) und Sascha Rösler (24) brachten frischen Wind ins Spiel - wortwörtlich.

Denn nur zwei Minuten nach dem Doppelwechsel verkürzte Thorsten Judt auf 1:2 aus RWO-Sicht (57. Minute). Doch auch mit dem verjüngten Personal sollte die Aufholjagd nicht mehr gelingen und die Gäste kassierten das 1:3.

Es roch bereits nach Abstieg - doch nach dem Union-Spiel startete RWO eine Serie, blieb sechsmal in Serie ungeschlagen, kassierte bis zum Saisonende nur eine weitere Niederlage und rettete sich vor dem Abstieg.

In der folgenden Saison setzte Ristic weiterhin auf Erfahrung - und schickte beim 0:2 beim SSV Reutlingen im März 2003 die bis heute zweitälteste Startelf (32,3 Jahre) der Zweitliga-Geschichte auf den Rasen...

2. Bundesliga: Die ältesten Startformationen der Geschichte

32,5 Jahre: Rot-Weiß Oberhausen, 2001/02

32,3 Jahre: Rot-Weiß Oberhausen, 2002/03 und Rot Weiss Ahlen, 2001/02

32,1 Jahre: Rot-Weiß Oberhausen, 2001/02, 2002/03

32 Jahre: Fortuna Düsseldorf, 1994/95