5 Nächte Thailand im Angsana Laguna Phuket

Gewinne einen Aufenthalt über fünf Nächte im Angsana Laguna Phuket im Laguna King Room mit Frühstück für zwei Personen im Wert von bis zu 750 €.

Besuchen Sie uns in Thailand's erstem, kompletten Resort und entdecken Sie die unerwartete, direkt am Strand gelegene Oase luxuriöser Gelassenheit am Bangtao Beach in der Laguna Phuket. Umgeben von einer üppigen tropischen Parklandschaft und dem türkisen Meer der Andamanensee ist das Angsana Laguna Phuket das perfekte Resort für Paare und Familien, die die Romantik des Reisens entdecken und endlose Aktivitäten genießen möchten.

Zu den Highlights gehören 380 modern gestaltete Zimmer und Suiten, sechs Bars und Restaurants, das Angsana Spa und der Kids Club, nicht-motorisierte Wasseraktivitäten und vieles mehr. Genießen Sie unberührte Strände mit warmem, weißem Sand oder entspannen Sie im 323 Meter langen Pool, der sich durch die weitläufige Anlage schlängelt. Für etwas mehr Bewegung sorgen verschiedene Wassersportmöglichkeiten an der Lagune. Das gastronomische Angebot reicht von traditioneller, schmackhafter Thai-Küche im Baan Talay bis zu italienischer Küche und Steak im Bodega & Grill. Das Xana Beach ist der richtige Ort für mediterrane Köstlichkeiten in einer privaten Clubatmosphäre. Das Angsana Laguna Phuket wartet auf Sie, damit Sie sich im Paradies verlieren.

Foto: Angsana Laguna Phuket

Buchen Sie unser Angebot Stay More, Pay Less und entdecken Sie das ultimative Urlaubsziel für 4 Nächte oder mehr und genießen Sie bis zu 20% Rabatt auf das Zimmer mit Frühstück für zwei Erwachsene und maximal 2 Kinder unter 12 Jahren.

https://www.angsana.com/thailand/laguna-phuket/offers/stay-more-pay-less

Gewinnen Sie einen Aufenthalt über 5 Nächte im Angsana Laguna Phuket im Laguna King Room mit Frühstück für 2 Personen im Wert von bis zu 750 €.