Willkommen im Cassia Phuket

Eine Woche in Laguna Phuket: Gewinne einen siebentägigen Aufenthalt im Cassia Phuket im Gesamtwert von 1400€.

Auf der Suche nach einer farbenfrohen Reise voller Vergnügen? Such nicht weiter. Als Strandhotel in Laguna Phuket, Asiens erstklassigem Urlaubs- und Golfreiseziel, bietet Cassia Phuket Suiten und Lofts mit separatem Wohnraum, Schlafzimmer, Küche und Balkon mit Blick auf die Lagune und die Andamanensee. Lust auf mehr Spaß? Die Cassia-Freunde überraschen dich gerne mit hauseigenen Aktivitäten und Unterhaltungsangeboten. Oder ihr erkundet den Nachtmarktmarkt, den Wasserpark, die Strandclubs und Phukets berühmte Restaurants in der Umgebung. Für Cassia Phuket seid ihr wie alte Freunde und so werdet ihr willkommen geheißen.

Bucht jetzt und genießt 15% Ermäßigung einschließlich Gratis-Frühstück bei einem Aufenthalt von mindestens 4 Nächten auf www.cassia.com, dort findet ihr auch weitere Informationen. Leben, Lachen, Lieben auf Ihre Art im Cassia Phuket

Was ist das Besondere im Cassia Phuket?

Mookata: Ein köstliches thailändisches DYI-BBQ, bei der Freunde und die Familie grillen, kochen, zusammen essen und das Leben genießen!Hausinterne Unterhaltung: Fordern Sie Cassia's Freunde mit Ihren Lieblings-Arcade-Spielen im Hotel heraus.

Cassia Phuket

Privatstrand: Privater Cassia-Bereich direkt am Strand

Einkaufen in unmittelbarer Nähe: Lokale Händler und Einkaufszentren vor der Haustür des Hotels

Cool spielen mit Cassia: Täglich kostenlose Freizeitaktivitäten

Shuttle-Service nach Patong

Zu gewinnen: 1 Aufenthalt über 7 Nächte im Cassia Phuket im 2 Bedroom Loft Water View mit Frühstück für bis zu 3 Personen und Transfers vom/zum Flughafen Phuket im Gesamtwert von bis zu 1.400 €

