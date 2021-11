Mit dem Beefer Original grillen sie ein Stück Fleisch, Fisch oder auch Gemüse mit vollkommen anderen Aromen als bei jeder anderen Zubereitung.

Der Beefer Original ist der weltweit erste 800-Grad-Oberhitzegrill für zu Hause. „Beefen“ hat den Grillmarkt revolutioniert und einen neuen Trend geschaffen. Mit dem Beefer One Pro erfüllen auch Sie sich den Traum vom perfekten Steak. Die extrem hohe Temperatur von über 800 Grad Oberhitze sorgt für spektakuläre Geschmackserlebnisse und die einzigartige Kruste. Ein gebeeftes Stück Fleisch, Fisch oder auch Gemüse entwickelt vollkommen andere Aromen als bei jeder anderen Zubereitungsmethode.

Der komplett aus Edelstahl gefertigte Beefer One Pro im Wert von 799 EUR ist mit einer Elektro-Zündung und zahlreichem Zubehör ausgestattet, so dass Sie nur eine Gasflasche benötigen und zu Hause gleich losbeefen können.

Eroberung des weltweiten Grillmarktes

Neben dem Original Beefer in verschiedenen Ausführungen wird aus der Firmenzentrale in Bad Honnef verschiedenes Zubehör verkauft, vom Rollwagen über Pizzastein und Burgerrost bis hin zu drei eigenen Kochbüchern. Nach dem Durchbruch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erobert der Beefer inzwischen den weltweiten Grillmarkt. Produziert wird in der eigenen Manufaktur in Bad Honnef.

